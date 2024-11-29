Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Mesaj

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bugünün Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine vesile olmasını diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, HAK-İŞ olarak Filistin halkının mücadelesini her zaman desteklediklerini ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"29 Kasım 1947'de Filistin'i Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölme planını kabul eden Birleşmiş Milletler, 30 yıl sonra 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün 'Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü' olarak kutlanmasına karar vermiştir. Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bugünün Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine vesile olmasını diliyoruz. HAK-İŞ olarak Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman destekliyor, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin'in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 29 Kasım'ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur ve mazlum halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz."

"Siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmaktadır"

Filistin halkının İsrail'in gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını dile getiren Arslan, "İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak bir soykırım politikasına dönüşerek devam etmektedir. Filistin'de Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmakta, savaş suçu işlenmekte, siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı" dedi.

"Siyonist İsrail her karardan sonra daha şiddetli bir katliamı, bir soykırımı gerçekleştirmektedir"

İsrail'in, uluslararası hiçbir kuralı tanımadan Gazze'de büyük bir katliam ve soykırım yaptığını belirten Arslan, "Maalesef, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplum İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmakta, yaptırımı olmayan sözde kararlar almaktadır. Uygulanmayacağını bilerek alınmış kararlar, vicdan sahibi insanlarla adeta alay etmek anlamına gelmekte, Siyonist İsrail her karardan sonra daha şiddetli bir katliamı, bir soykırımı gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz"

Arslan, HAK-İŞ olarak Filistin halkıyla her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını dile getirerek, "29 Kasım 'Filistin Halkıyla Dayanışma Günü' vesileyle Filistin ve Gazze'de katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı bir kez daha güçlü bir şekilde kınıyoruz. Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşları vicdanlı davranmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak tüm dünyanın gözü önünde vahşice katledilen Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi. - ANKARA