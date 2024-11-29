Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Mesaj

HAK-İŞ Başkanı Arslan, Filistin halkının özgürlüğü için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

29.11.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bugünün Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine vesile olmasını diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, HAK-İŞ olarak Filistin halkının mücadelesini her zaman desteklediklerini ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"29 Kasım 1947'de Filistin'i Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölme planını kabul eden Birleşmiş Milletler, 30 yıl sonra 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün 'Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü' olarak kutlanmasına karar vermiştir. Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bugünün Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine vesile olmasını diliyoruz. HAK-İŞ olarak Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman destekliyor, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin'in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 29 Kasım'ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur ve mazlum halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz."

"Siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmaktadır"

Filistin halkının İsrail'in gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını dile getiren Arslan, "İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak bir soykırım politikasına dönüşerek devam etmektedir. Filistin'de Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmakta, savaş suçu işlenmekte, siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı" dedi.

"Siyonist İsrail her karardan sonra daha şiddetli bir katliamı, bir soykırımı gerçekleştirmektedir"

İsrail'in, uluslararası hiçbir kuralı tanımadan Gazze'de büyük bir katliam ve soykırım yaptığını belirten Arslan, "Maalesef, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplum İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmakta, yaptırımı olmayan sözde kararlar almaktadır. Uygulanmayacağını bilerek alınmış kararlar, vicdan sahibi insanlarla adeta alay etmek anlamına gelmekte, Siyonist İsrail her karardan sonra daha şiddetli bir katliamı, bir soykırımı gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz"

Arslan, HAK-İŞ olarak Filistin halkıyla her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını dile getirerek, "29 Kasım 'Filistin Halkıyla Dayanışma Günü' vesileyle Filistin ve Gazze'de katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı bir kez daha güçlü bir şekilde kınıyoruz. Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşları vicdanlı davranmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak tüm dünyanın gözü önünde vahşice katledilen Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Mahmut Arslan, Filistin, Politika, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.