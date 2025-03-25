Filistin İçin Boykot Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Filistin İçin Boykot Çağrısı

Filistin İçin Boykot Çağrısı

AK Parti Kütahya Kadın Kolları, Ramazan'da Filistin'e destek için boykot çağrısında bulundu.

25.03.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, Ramazan ayının manevi atmosferinde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulundu.

Karabacak Çakıcı, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bizler dünyanın dört bir yanında sesimizi yükseltiyor, Filistin'in yeniden özgürlüğüne kavuşacağı bir dünya için mücadele ediyoruz" dedi.

Boykotun önemine değinen Karabacak Çakıcı, "Elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Belki büyük sonuçlar alamayacağız ama safımız belli olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail'in ateşkesi kalıcı kılmak yerine insanlık dışı planlar yaptığını belirterek, " Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'üyle Filistin, Filistinlilerindir. Bölgeye barış ve huzur ancak Filistin halkına haklarının teslim edilmesiyle gelecektir" şeklinde konuştu.

Filistinli çocukların özgür olana dek mücadeleye devam edeceklerini belirten Karabacak Çakıcı, "Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız. Yaşasın Filistinli çocuklar, yaşasın Özgür Filistin" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Sevde Nur Karabacak Çakıcı'nın basın açıklamasına AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Funda Ozan Akyol, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktürk ve teşkilat mensupları da katıldı. Partililer, basın açıklamasının ardından Filistin'in özgürlüğü için yazdıkları notları bağladıkları balonlarla gökyüzüne bıraktılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sevde Nur, Filistin, AK Parti, Politika, İsrail, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin İçin Boykot Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

15:35 Şişli’deki kent lokantaları neden kapalı Dikkat çeken 19 Mart detayı Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 16:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin İçin Boykot Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement