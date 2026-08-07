Filistin Konvoyu Şanlıurfa\'da coşkuyla karşılandı

Avrupa'dan Filistin halkına destek vermek amacıyla yola çıkan ve 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivisti taşıyan "Filistin Konvoyu", yolculuğunun Şanlıurfa durağında yüzlerce vatandaş tarafından bayraklar ve sloganlarla karşılandı.

Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölge halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan "Filistin Konvoyu", Şanlıurfa'ya ulaştı. Fuar merkezinde düzenlenen buluşmaya genç, yaşlı, çocuk yüzlerce kent sakini ellerinde bayraklarla katılarak konvoy katılımcılarına yoğun destek verdi.

Bosna-Hersek'te bir araya gelen aktivistlerin katılımıyla 25 Temmuz 2026 tarihinde başlayan uluslararası organizasyon, Arnavutluk ve Yunanistan güzergahını takip etti. Konvoy, 30 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye genelinde birçok ilde miting ve etkinliklerle karşılanan grup, güzergahı kapsamında Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkulu karşılamanın ardından organizasyonun kentteki temasları devam ediyor. Programın akşam bölümü, saat 20.30'da Eyyübiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek geniş katılımlı bir etkinlikle devam etmesi bekleniyor.

Etkinlikte birer konuşma yapan aktivistler, herkesin Filistin davasına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup, yaklaşık 3 kilometrelik araç konvoyu oluşturarak kent merkezinde Türk ve Filistin bayrakları ile tur attı. Vatandaşlar da konvoya kornalara basarak destek verdi.