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Bodrum'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi - Son Dakika
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Bodrum'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için şarkı söyleyip klip çekti. Müzik öğretmeni Sinan İşvaroğlu tarafından yazılan ve bestelenen 'Filistin' adlı şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından seslendirildi. Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında klip çekimi yapıldı.

Bodrum\'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi
24.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:54
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ile öğrenciler, Filistinli çocuklar için şarkı söyleyip klip çekti.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Sinan İşvaroğlu İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için şarkı yazıp besteledi. Şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp seslendirildi.

Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında klip çekimi yapıldı. "Filistin" adlı eser beğeni topladı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapılan açıklamada "İnsanlık dramının en acı şekliyle yaşandığı ve herkesin şahit olduğu Filistin, bilhassa çocuklar için, savaşın, silahların ve ölümlerin bir an önce son bulması için, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için, okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerinin bir arada icra ettikleri söz ve müziği öğretmenimiz Sinan İşvaroğlu'na ait 'Filistin' adlı eseri kamunun ve bütün insanlığın vicdanına sunmayı bir borç bildik. Savaşın olmadığı adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir gelecek dileğiyle" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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