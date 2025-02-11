Filistinlilerin Yıkım İçindeki Dönüşü - Son Dakika
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Yerel

Filistinlilerin Yıkım İçindeki Dönüşü

Gazze'de evlerini kaybeden Filistinliler, enkaza çadır kurarak yaşam mücadelesi veriyor.

11.02.2025 13:40
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Gazze Şeridi'nde yaşadıkları bölgelere dönen Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazının yanına çadır kurdu.

Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönen Filistinliler büyük bir yıkımla karşılaştı. Filistinli aileler, İsrail saldırıları sonucu enkaza dönen evlerinin enkazının yanına çadır kurmaya başladı.

Gazze Şehri'nin güneybatısındaki al-Zahraa şehrinde yaşayan Alam Al-Sarsawi yaptığı açıklamada, "30 yıldır al-Zahraa şehrinde yaşıyorum ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik saldırıları nedeniyle buradan göç ettim. Dünyanın en güzel yeri olarak gördüğüm şehrime döndüğümde yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğradım. İsrail uçaklarının saldırılarıyla yıkılan evim ve annemin evinin yanına çadırımı kurdum. Burada bana yalnız bir zeytin ağacı kaldı" dedi.

Evinin enkazını gösteren Al-Sarsawi, "Bunlar bizim yerle bir olan anılarımız ve hayallerimiz. Şehrin artık eskisi kadar güzel olup olmayacağını ve insanların tekrar buraya gelip gelmeyeceğini bilemiyorum" ifadesini kullandı.

"Ülkemi terk etmeyeceğim"

Abdullah Ebu Rabie ise yaptığı açıklamada, "2002'den beri al-Zahraa şehrinde yaşıyordum. Burada en güzel günlerimi yaşadım. Ancak İsrail'in başlattığı savaş her şeyi yok etti. Şehrin çehresini değiştirdi" dedi. Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun bu savaşı ve yıkımı durdurması çağrısında bulunan Rabie, "Savaşta yıkılan evimizdeki tüm anılarımız yok oldu. Ailemizden birçok kişiyi ve sevdiklerimizi kaybettik. Al-Zahraa'daki çadırımda kalacağım. Ülkemi terk etmeyeceğim veya göç etmeyeceğim" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistinlilerin Yıkım İçindeki Dönüşü - Son Dakika

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