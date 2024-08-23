Fındık Üreticileri Ekonomik Kayıptan Şikayetçi - Son Dakika
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Fındık Üreticileri Ekonomik Kayıptan Şikayetçi

Fındık Üreticileri Ekonomik Kayıptan Şikayetçi

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Terme ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek, fındık fiyatı ve böceklenme sorununa dikkat çekti. Üreticiler, ekonomik kayıp ve mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

23.08.2024 18:02
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'un Terme ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelen CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Bölgede çok büyük bir ekonomik kayıp söz konusu. Vatandaşlar kışa hazırlığı, okullara hazırlığı, düğünlere hazırlığı ertelemiş vaziyette. Büyük bir mağduriyet var. Hem ekonomik üretim maliyetleri üzerindeki ekonomik yük hem ekonomik kriz hem de kahverengi kokarca zararlısının yarattığı etki her geçen gün derinleşiyor" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'da fındık üreticileri ile bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını dinleyen Çan, fındık fiyatına ve fındık tarlalarındaki böceklenme sorununa dikkati çekti. Dört ayı aşkın süredir fındık üreticisinin sorunların anlattıklarını söyleyen Çan,"Bahçenin sahibinden tutun da çalışanına kadar herkes dertli. Toplanan 5 tane fındığın, topaktaki 5 tane fındığın 3'ü, 4'ü hasarlı kahverengi kokarca böceği hasarlısı" diye konuştu.

"Fındık üreticisi büyük bir hüsran içerisinde" diyen Çan, şunları söyledi:

"Akaryakıt giderinden, ilaç giderine, gübre giderine kadar, ot biçme giderine kadar ve yevmiyesine kadar değerlendirdik. En masumu yevmiyesi, çünkü burada emekçilerin de hakkı söz konusu. Ancak açıklanan fındık fiyatının neredeyse yarısını kahverengi, kokarca, zararlısı aldı, uçurdu, götürdü. Özellikle belli rakımın altında yerlerde. Makine destekli fındık üretiminden tutun da tamamen kendi emeğiyle bu işi yapanlar var. Bu sene ilk defa ben yaklaşık 45 yıldır fındık bahçesinin içinden biri olarak söylüyorum bahçesine girmeyen üreticiler var. Senenin başından itibaren fındık doğmaya başladığı andan itibaren kahverengi kokarca zararlısının fındık üretimine yapacağı etkileri anlattık. Çözüm çok basitti. Toplu ilaçlamaydı. Hükümet bu konuda bir tane dahi önlem almadı. İşi üreticilerin sırtına bıraktı, onda da bahçenin bir tanesi ilaçlansa aynı anda bütün o bölge ilaçlanmadığı zaman bir hafta içinde yavrular diğer bahçelere tekrar istila ediyorlar. Dolayısıyla onun da bir tek başına yapılan bireysel mücadelenin de bir faydası olmadı. Fındık üreticileri şimdi büyük bir hüsran içerisinde.

Son olarak Tarım Bakanı'na buradan sesleniyorum. Sabahtan beri yaptığımız değerlendirmelerde görüşmelerde bölge insanı Ziraat odalarının da birliğiyle, desteğiyle, öncülüğüyle Tarım Bakanlığı'nın önüne fındık dökme eylemini hazırlanıyor. Bundan bu kaçınılmaz. Çünkü bölgede çok büyük bir ekonomik kayıp söz konusu. Vatandaşlar kışa hazırlığı, okullara hazırlığı, düğünlere hazırlığı ertelemiş vaziyette. Büyük bir mağduriyet var. Hem ekonomik üretim maliyetleri üzerindeki ekonomik yük hem ekonomik kriz hem de kahverengi kokarca zararlısının yarattığı etki her geçen gün derinleşiyor."

"Irmağa mı dökeceğiz bu fındığı"

Ekonomik koşullardan dert yanan ve fındığın ton fiyatına tepki gösteren bir fındık üreticisi, "Her şey ortada, bir ton fındık yapan adam 60 bin lira yemeğe veriyor. Pazara fındık gidiyor, 30 lira diyor. Irmağı mı dökeceğiz bu fındığı? Satıp parasını mı yiyeceğiz? İnsanların tek geçim kaynağı bu. Valla söylenecek kelime yok, her şey ortada." dedi.

"Her şey ortada,  büyük bir mücadele veriyoruz" diyen bir başka üretici, fındık bahçelerindeki böceklenmeye dikkati çekerek, "İlaçlama yaptık. Toplu yapılmayınca, oradan oraya aynı uçuşuyor. Uçan böcek, bundan sonra yani hiç yapan yapmayan bir oldu. Mücadele yapan biz hani boşuna yapmış olduk, boşuna uğraştık. Sabah kalk, erkenden gel, bir sürü mücadele, şimdi işin içinden çıkacağız mı, çıkamayacağız mı? Çıkamayacağız, toplayalım mı, toplayamayalım mı? Hani böyle bir şeyimiz tereddüt içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fındık Üreticileri Ekonomik Kayıptan Şikayetçi - Son Dakika

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