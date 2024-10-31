Fındıklı Demokrasi Güçleri, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındıklı Demokrasi Güçleri, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Protesto Etti

Geniş Video İzle

Rize'nin Fındıklı ilçesinde toplanan Demokrasi Güçleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto ederek demokrasi ve özgürlük çağrısında bulundu.

31.10.2024 18:33  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Fındıklı Demokrasi Güçleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti.Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Artık 'dur' diyelim artık 'yeter' diyelim. Bu ülkenin çocuklarımızın geleceği için bu ülkenin özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye ihtiyacı var faşizme değil" dedi.

Rize Fındıklı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Fındıklı Demokrasi Güçleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla protesto etti.

Fındıklı Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercument Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Esenyurt'un iradesi olan Ahmet Özer, dün sabaha karşı her gün işine giden, her gün işinin başında olan ve bu ülkenin profesör unvanını veren akademide, bir insanı, belediye başkanı gayrimeşru bir hareketle gözaltına alınıyor. İşte düşünün geldiğimiz nokta bu. Artık 'dur' diyelim artık 'yeter' diyelim. Bu ülkenin çocuklarımızın geleceği için bu ülkenin özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye ihtiyacı var faşizme değil. Faşist yöntemlerle insanları gece yarısı sabaha karşı baskınlarla hatta hatta bir kurum belediye kamu kurumunun kapıları kırılarak basılmaz. 12 Eylül askeri faşizm döneminde bile bu kadar antidemokratik bir uygulama görülmemiştir, insan hakları bu kadar ayaklar altına alınmamıştır. Geleceğimize, çocuklarımıza bir sözümüz var, onurlu gelecek bırakmak istiyoruz biz. Onurlu bir gelecek mücadele ile olur, onurlu bir gelecek demokrasi ve özgürlükleri inşa etmekle olur; demokrasi ve özgürlüklere hançer saplayarak değil.

"Bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelecektir"

Birileri diyecek çözüm süreci barış diyecek. Elbette ki barış istiyoruz biz o kelamın o sözün çok kıymetli olduğunu bilenleriz. Barışı istemek insanım diyen her insanın görevidir savaş bir suçtur çünkü. Ama biz barış istediğimiz zaman Silivri bile dar geliyor bize kimilerine göre. Ama  kendileri sözde barış, sözde süreç onlar için. Bu ülkede daha Cumhuriyet'in 101. yılını kutluyoruz, daha dün Kürt'ü, Lazı, Çerkes'i, Türk'ü hep beraber arka arkaya değil omuz omuza olarak emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı vermiş ve bugün burada varlığımızı bize armağan etmişler. İki gün evvel ilan edilen o Cumhuriyet rejimini yarınlarımıza taşımaya ant içen Fındıklı halkıyız, ne Ahmet Özer'i size veririz ne herhangi bir canımızı size veririz, sonuna kadar direnip  sonuna kadar direnerek mücadele ederek alacağız, özgürlükleri ve demokrasiyi getireceğiz. Faşizm kendi döktüğü kanda ve kendi uyguladığı rejimde boğulacak, bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelecektir. Faşizme karşı omuz omuza... Baskılar bizi yıldıramaz. Biz sustukça bize sıra gelecek, o zaman susma sustukça sana sıra gelecek dedirtmemek için ve mutlaka mücadele etmek zorundayız."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Ahmet Özer, Demokrasi, Esenyurt, Fındıklı, Politika, 3-sayfa, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındıklı Demokrasi Güçleri, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Fındıklı Demokrasi Güçleri, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.