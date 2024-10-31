Fındıklı Demokrasi Güçleri, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Protesto Etti

Yerel

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Fındıklı Demokrasi Güçleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti.Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Artık 'dur' diyelim artık 'yeter' diyelim. Bu ülkenin çocuklarımızın geleceği için bu ülkenin özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye ihtiyacı var faşizme değil" dedi.

Rize Fındıklı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Fındıklı Demokrasi Güçleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla protesto etti.

Fındıklı Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercument Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Esenyurt'un iradesi olan Ahmet Özer, dün sabaha karşı her gün işine giden, her gün işinin başında olan ve bu ülkenin profesör unvanını veren akademide, bir insanı, belediye başkanı gayrimeşru bir hareketle gözaltına alınıyor. İşte düşünün geldiğimiz nokta bu. Artık 'dur' diyelim artık 'yeter' diyelim. Bu ülkenin çocuklarımızın geleceği için bu ülkenin özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye ihtiyacı var faşizme değil. Faşist yöntemlerle insanları gece yarısı sabaha karşı baskınlarla hatta hatta bir kurum belediye kamu kurumunun kapıları kırılarak basılmaz. 12 Eylül askeri faşizm döneminde bile bu kadar antidemokratik bir uygulama görülmemiştir, insan hakları bu kadar ayaklar altına alınmamıştır. Geleceğimize, çocuklarımıza bir sözümüz var, onurlu gelecek bırakmak istiyoruz biz. Onurlu bir gelecek mücadele ile olur, onurlu bir gelecek demokrasi ve özgürlükleri inşa etmekle olur; demokrasi ve özgürlüklere hançer saplayarak değil.

"Bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelecektir"

Birileri diyecek çözüm süreci barış diyecek. Elbette ki barış istiyoruz biz o kelamın o sözün çok kıymetli olduğunu bilenleriz. Barışı istemek insanım diyen her insanın görevidir savaş bir suçtur çünkü. Ama biz barış istediğimiz zaman Silivri bile dar geliyor bize kimilerine göre. Ama kendileri sözde barış, sözde süreç onlar için. Bu ülkede daha Cumhuriyet'in 101. yılını kutluyoruz, daha dün Kürt'ü, Lazı, Çerkes'i, Türk'ü hep beraber arka arkaya değil omuz omuza olarak emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı vermiş ve bugün burada varlığımızı bize armağan etmişler. İki gün evvel ilan edilen o Cumhuriyet rejimini yarınlarımıza taşımaya ant içen Fındıklı halkıyız, ne Ahmet Özer'i size veririz ne herhangi bir canımızı size veririz, sonuna kadar direnip sonuna kadar direnerek mücadele ederek alacağız, özgürlükleri ve demokrasiyi getireceğiz. Faşizm kendi döktüğü kanda ve kendi uyguladığı rejimde boğulacak, bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelecektir. Faşizme karşı omuz omuza... Baskılar bizi yıldıramaz. Biz sustukça bize sıra gelecek, o zaman susma sustukça sana sıra gelecek dedirtmemek için ve mutlaka mücadele etmek zorundayız."