Fırat Nehri\'nin suyu Gaziantep sanayisi ile buluşuyor

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Gaziantep'in Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 'Fırat'ın suyu Gaziantep sanayisi ile buluşuyor' projesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GAOSB) iş birliğinde inşası devam eden Fırat-OSB Su İsale Hattı ile Fırat Nehri'nin bereketli suyu sanayi bölgesine ulaştırılarak üretimde su sıkıntısı çözülecek. Proje, 2024 yılının sonunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak olmasının hayırlı olması temennisinde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, böyle bir proje ile Araban Ovası'nın susuz tarım yapılan münbit topraklarının da sulanmasının, dünyanın en büyük gündemlerinden olan küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliği ve su yönetimi olduğunu belirterek, Araban Ovasında kalitesi ile ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünleri ile birlikte onlarca ürünün yetiştirilip ülkenin her bölgesinde rahatlıkla Pazar bulabilen ve bazı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine yapılan tarım ürünlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sağlandığını belirtti.

Altun, "Yarım asrı aşkın zamandan beri ilçemiz halkı tarafından 'Fırat Akıyor Biz Bakıyoruz' sözü söyleniyor. Araban Ovası'nın küçük bir bölümü olan sadece 25 bin 330 dönümlük alan sulanıyor geri kalan 303 bin dönüm alanda ise susuz tarım yapılmaktadır. Sulu tarım yapabilmek için yerin yüzlerce metre altından derin kuyu sondajları ile su çıkarmaya çalışan Arabanlı çiftçilerimiz son zamanlarda sık sık artan enerji fiyatları da üretim maliyetini arttırıyordu. Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde olduğu gibi Araban'da da su azalıyor. Araban Ovası'nın susuz münbit arazilerini sulayıp daha çok tarım ürünü yetiştirecek. Ülkemizin ve bölgemizin ekonomisine daha çok katkı sağlamak için Fırat Nehri'nin suyunun Araban'ın susuz münbit arazilerini su ile buluşturmak için yetkililerden bir proje hazırlamalarını şahsım ve Arabanlı çiftçilerimiz adına istiyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP