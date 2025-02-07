Fırtına Tekneyi Sulara Gömdü

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Motoryat sulara gömüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuzeyli yönlerden etkili olan fırtınada iskelede bağlı bir tekne sulara gömüldü.

İlçede Çarşamba günü başlayan fırtına Perşembe günü gece saatlerine kadar devam etti. Gümbet İskelesi'nde bağlı yaklaşık 15 metre uzunluğundaki North Liva isimli tekne, fırtınada oluşan dalgalarla su aldı. Büyük bölümü sulara gömülen teknede maddi hasar oluştu. İskeledeki bazı teknelerin de halatlarının koptuğu öğrenildi.