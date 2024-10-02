Fitch Ratings'ten Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Kredi Notu Yükseltmesi - Son Dakika
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Fitch Ratings'ten Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Kredi Notu Yükseltmesi

Fitch Ratings\'ten Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne Kredi Notu Yükseltmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Başkan Mustafa Bozbey, bu gelişmenin Bursa'yı yabancı yatırımcılar için daha önemli hale getireceğini belirtti.

02.10.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten aralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu 8 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 'B+'dan 'BB-'ye çıkarıldı. Kuruluş, Bursa için kredi notlarının görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin Bursa'yı yabancı yatırımcılar için daha önemli hale getireceğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve kentin sahip olduğu kaynakları, etkin ve verimli kullanmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Sürdürdüğümüz projeler ve yatırımlarımızla Bursa'yı Türkiye'nin ve dünyanın en yaşanabilir kenti haline getirmeyi hedefliyoruz. Katılımcı bir anlayışla ve bilimsel doğrularla hareket ediyoruz. Bursa, sanayisinden tarımına, turizminden kültürüne kadar her alanda geleceğe güvenle bakan bir kent olacaktır. Her bir vatandaşımızı düşünerek geleceğimizi ortak akılla şekillendiriyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen Bursa'mıza yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Öz kaynaklarımızı doğru kullanarak Bursalılara güven veriyoruz. Bundan sonra da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tam not olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fitch Ratings'ten Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Kredi Notu Yükseltmesi - Son Dakika

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