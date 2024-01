Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz\'ün 5 Yıllık Başarıları

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz başkanlığı döneminde ilçenin gelişimine büyük katkılar sağlarken temel belediyecilik çalışmalarının yanında birçok projeyi tamamlayıp, ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılayan sosyal belediyecilik anlayışıyla da hizmetler verdi.

Göreve gelir gelmez 100 kilometre su hattını değiştirmeyle başladıkları çalışmalara aynı ölçekle devam ettiklerini ve akıllarda yapılamaz diye kalan en temel ihtiyaçların kaderini birlikte değiştirdiklerini belirten Başkan Fatih Gürbüz, "Geleneksel belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile uygulamaya alarak görev tanımında olup olmadığına bakmadan ihtiyaç anında orada olmaya çalıştık. Okullarımızın çatısı aktığında, öğrencilerimizin ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olmaya çalıştık. 2 yıldan fazla süren pandemi sürecinde bütün komşularımıza belediyeden öte yuva olduk. Ekonomik şartların yarattığı zorluklara karşı her zaman denge sağlamaya çalıştık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır şekilde katılımcı belediyeciliği birlikte büyütmek, biten çalışmalarımıza yenilerini eklemek ve devam edenleri tamamlamak için birlikte emek vermeye devam ediyoruz. Foça'nın faydası ortaklığında buluştuğumuz ve bu uğurda birlikte emek verdiğimiz, her zaman destek olan başta İzmir Büyükşehir Belediyemize, Foça Kaymakamlığı'na, Belediye Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, bütün komşularımıza ve Foça'yı seven herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2024 yılının Foça'ya ve tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

5 YILDA 50'DEN FAZLA PROJE

2019 yılında yeni içme suyu hattı planlandı ve yapımına başlandı, Cittaslow'a üyelik süreci başladı ve Fevzipaşa Mahallesi'nde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

2020 yılında Gerenköy atıksu arıtma tesisi törenle açıldı, yeni içme suyu hattı devreye girdi, Foça İzmir karayolu Bağarası mevkii kaldırım çalışması tamamlandı.

2021 yılında Foça'da ilk kez evde kişisel bakım hizmeti başladı, engelli bilgi sistemi oluşturuldu, Değirmenlik caddesi yolu tamamladı, Foça Beşkapılar Kalesi yolunun yapımına ve Büyükdeniz sahil düzenleme projesine başlandı, Uluslararası Cittaslow Birliği üyesi oldu, Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi hizmete girdi.

2022 yılında Ilıpınar Köy Evi'nin açılışı yapıldı, Mersinaki caddesi yaya kaldırımı projesi sona erdi, Büyükdenizde iskele tamiratlarına başlandı, Yeniköy'de yörük evi açıldı, Büyükdeniz Sahil Caddesi projesi ve Ilıpınar meydan düzenlemesi sona erdi.

2023 yılında Yeldeğirmeni restorasyonlarına başlandı, Yenifoça'da tarihi çarşıda 2. etap yol yapımı tamamlandı, tarihsel bağı olan İtalya-Ascea ile kardeş şehir protokolü imzalandı, Ilıpınar futbol sahası yenilendi, Yenifoça İztaşıt seferleri başladı, Bağarası'nda yeni pazar yeri yapımına başlandı, Kumburnu mevkiinde karavan ve çadır parkı yapıldı, Yeniköy meydan düzenlemeleri tamamlandı, Yenifoça Ezgi Levent Plaj Voleybolu sahası tamamlandı, Yenifoça sağlık alanı ve Yenibağarası sağlık ocağı tamamlandı, Nihat Dirim Kent Belleği Merkezi yapımında son aşamaya gelindi.