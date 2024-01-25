Foça Belediyesi, Toplumsal Refahı Artırmak İçin Çalışmalar Yaptı

Foça Belediyesi tarafından yaklaşık beş yılda ilçede yaşayan vatandaşların hayat koşullarını iyileştirmek ve toplumsal refahını artırmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geleneksel belediyeciliği sosyal belediyecilik ile uygulamaya alarak, görev tanımında olmasına bakmadan halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Başkan Fatih Gürbüz, "Pandemi döneminde belediyemizin ekonomik gücünün bir kısmını doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullandık. Gerenköy'deki tarım bahçesinden hasat yaptığımız meyve, sebze ve buğdaylardan elde ettiğimiz unu ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Eğitime 5 milyon TL destek verdik. Okullara yapılan boya, bakım ve tadilat çalışmalarının yanı sıra üç yeni derslik ilave ettik. Sosyal ve kültürel çalışmaları bir araya topladığımız, içinde toplantı salonu, eğitim alanları ve kafeterya bulunan 1200 metrekarede, öz kaynaklarımızla 6 Milyon 750 bin TL'lik maliyetli Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi oluşturduk. Yeni doğan bebekleri hoş geldin bebek çantasıyla karşılıyoruz. 45 yeni çocuk parkı yaptık. Bağarası'ndaki kadın danışma merkezimiz hizmet vermeye devam ediyor. Engelli dostu projeler gerçekleştirdik. Engelli Bilgi Sistemi oluşturarak doğal afet anında engelli bireylere hızlı yardım sağlanmasını amaçladık, Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak alınarak sahillerde 4 yeni engelsiz plaj rampası yaptık. Yenifoça'da 650 bin TL ve Yenibağarası'nda 1 milyon 300 bin TL maliyetli, 24 saat temel sağlık hizmeti sunabilecek yeni sağlık alanlarının yapımı devam ediyor. Dini alanlarda iyileştirmeler gerçekleştirdik. Tüm camilere gölgelik çalışması yaptık, Gerenköy Cami'nin zeminini yeniledik. Bağarası Cem Evine yeni bir mutfak, tuvalet, eğim alanı ofis ve yemek alanı eklemeleri yaptık. İşletmelere tanıtım desteği verdik. www.focaburada.com üzerinden üye olan işletmeler ücretsiz bir şekilde faaliyetlerini tanıtabildi. Toplu taşıma imkanlarını geliştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZTAŞIT uygulaması ile 28 otobüsle Yenifoça'da ekonomik ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunuldu. Ekonomik gelişime katkı için, Bağarası yeni sanayi sitesinin temelini 15 milyon TL maliyet ile atarak, benzer iş kollarında çalışan işletmelerin bir araya gelmesini hedefledik" dedi.