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Foça'da Uğur Mumcu anısına tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Foça'da Uğur Mumcu anısına tiyatro oyunu sahnelendi

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde Uğur Mumcu'nun anısına Cengiz Toraman tarafından yazılan 'Unutma Bizi' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Uğur Mumcu'nun mücadelesini anlatarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, sanatçılara teşekkür etti.

Foça\'da Uğur Mumcu anısına tiyatro oyunu sahnelendi
30.01.2024 - 16:12,  Güncelleme: 16:16
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Foça'da, Uğur Mumcu anısına Cengiz Toraman'ın yazdığı "Unutma Bizi" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, Cumhuriyet aydını, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Yurtsever gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye mücadelesini anlatan 'Unutma Bizi' oyunu için, değerli sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Gülcan Altan ve Dengin Ceyhan'a teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Foça'da Uğur Mumcu anısına tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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