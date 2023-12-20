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Foça'da yeni park alanı yapılıyor

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden park alanı çalışmalarını inceledi. 2.000 metrekarelik alanda yapılacak olan park, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanlarıyla mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Foça\'da yeni park alanı yapılıyor
20.12.2023 - 15:08,
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Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Narezen mevkiinde yapımı devam eden park alanı çalışmalarını inceledi. Başkan Fatih Gürbüz, Muhtar Hüsnü Kocabıyık ile birlikte incelemelerde bulunduğu çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Foça Belediyesi'nin öz kaynakları ile 2.000 metrekarelik alanda yapılacak olan yeni park alanı, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "İlçemizdeki park ve yeşil alan sayılarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Narezen mevkiinde yeni bir park alanı yapıyoruz. Park alanımız, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Çocukların ve yetişkinlerin keyifle vakit geçirebileceği yeni park alanımızı kısa sürede mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Foça Belediyesi tarafından, Başkan Fatih Gürbüz'ün görevde bulunduğu 2019 Nisan ayından bu güne kadar ilçe genelinde 44 adet çocuk parkı ve yeşil alan yapımı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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