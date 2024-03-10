Frankfurt\'ta Ramazan Ayı Kutlamaları

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Almanya'nın Frankfurt kentindeki Fressgass Caddesi, Ramazan ayı için ilk kez hilaller, yıldızlar ve kandillerle süslenmesinin ardından yüzlerce kişinin katılımı ile aydınlatıldı.

Avrupa'nın finans merkezi Almanya'nın Frankfurt kentindeki Fressgass Caddesi, Frankfurt Belediyesi tarafından Ramazan ayı için ilk kez hilaller, yıldızlar ve kandillerle süslenmesinin ardından yüzlerce kişinin katılımı ile aydınlatıldı. Halk, saatler öncesinden caddede toplanmaya başlarken, anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde ilahiler okudu. Aydınlatmanın ardından caddede toplananlar, bol bol fotoğraf ve video çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bazı katılımcılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti. Göstericiler, ellerinde "Çocuklar açlıktan ölüyor, aileleri yiyecek bulmaya çalışırken öldürülüyor" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

"Tepki gösterenler tepkilerini gösterdiler ve gerekli cevabı aldılar"

Frankfurt Türk Camiler Birliği Koordinatörü Hüseyin Kurt yaptığı açıklamada, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu belirterek, Frankfurt Belediyesi'ne aydınlatmadan dolayı teşekkür etti. Kurt, "Tepki gösterenler tepkilerini gösterdiler ve gerekli cevabı aldılar. Burada katılımcılar sadece Müslümanlar değil. Almanlar ve Müslümanları seven dostlarımız, biz buraya hakimiz dediler ve burada gereken cevabı verdiler. Bu ışıklandırmanın Almanya'da Müslümanların zaferi gibi fetih ruhuyla yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Burada demokratik haklar çerçevesinde Alman dostlarımız, belediyemiz böyle bir imkanı verdi kendilerine ancak teşekkür ederiz. Endişe olarak değil, Müslümanların çok görünür bir şekilde yaşadığı metropollerde böyle ışıklandırmalar olması normal karşılıyorum" dedi.

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wullf'un "Müslümanlar Almanya'nın bir parçasıdır" sözünü hatırlatan Kurt, "Dolayısıyla buradaki ışıklandırma Almanya'da normal hayatın bir parçasıdır. Nasıl ki Noel ışıklandırmasına alıştıysak burada Ramazan ışıklandırması hayatın bir parçasıdır" dedi.

Öte yandan, tarihi olayı protesto eden bir kişi, ise elinde "İslam Almanya'nın bir parçası değildir" yazılı pankart taşıdı. - FRANKFURT