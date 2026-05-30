Fransız Turist Türkiye'de Bisikletle Seyahat Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransız Turist Türkiye'de Bisikletle Seyahat Ediyor

Fransız Turist Türkiye\'de Bisikletle Seyahat Ediyor
30.05.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız elektrik mühendisi Sidney Audibert, Türkiye'yi bisikletle keşfediyor ve Türk kültürünü tanıyor.

Fransa'dan başladığı bisiklet turu kapsamında Türkiye'yi gezen Fransız turist, güzergahı üzerindeki Karaman'a ulaştı. Bisikletine taktığı Türk bayrağı ile yolculuk yapan 29 yaşındaki Sidney Audibert, Türk kültürünü yakından tanımak için şehir şehir geziyor.

Ülkesindeki işinden ayrıldıktan sonra Yeni Zelanda ve Japonya'yı bisikletle gezen elektrik mühendisi Audibert, yeni rotasını Türkiye olarak belirledi. Ankara'dan başladığı Türkiye gezisinde Kapadokya ve İç Anadolu Bölgesini pedal çevirerek gezen Audibert, yaklaşık 600 kilometre yol katetmesinin ardından Karaman'a geldi. Bisikletinin arkasına taktığı Türk bayrağı ile dikkat çeken Audibert, Türkiye seyahatindeki gözlemlerini aktardı.

Türkiye'yi ve Türk kültürünü keşfetmek için bu yolculuğa çıktığını belirten Audibert, "Güney Fransa'da Türk arkadaşlarım var ve bana bu ülkeyi mutlaka görmem gerektiğini söylemişlerdi. Ankara'da soğuk ve yağmurlu bir havada başlayan yolculuğum şu an güneşli ve güzel bir şekilde devam ediyor. Yol boyunca karşılaştığım insanlar sürekli çay ve yemek ikramında bulunuyor. Yanımda Türkçe ifadelerin yazılı olduğu küçük bir kağıt var, aynı dili konuşmasak bile insanlar benimle iletişim kurmaya çalışıyor" dedi.

Seyahatinde önceden belirlenmiş bir konaklama planı yapmadığını ve yol üzerinde tanıştığı vatandaşların daveti üzerine evlerde kaldığını ifade eden Audibert, "Nerede uyuyacağımı bilmeden yola çıkıyorum. İnsanlarla konuşarak yer soruyorum ve kültürlerini bu şekilde deneyimlemek istiyorum. Türk insanı yorgun veya aç olup olmadığımı sorarak beni evlerine davet ediyor. Türklerden öğreneceğimiz çok şey var" şeklinde konuştu.

Ailesinin ilk etapta bu seyahat nedeniyle endişe duyduğunu ancak her gün annesiyle mesajlaşarak durumunu paylaştığını dile getiren Sidney Audibert, Karaman'ın ardından Antalya'ya geçerek Türkiye gezisini tamamlayacağını ve bir sonraki rotası olan İskoçya'ya hareket edeceğini sözlerine ekledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Fransız, Kültür, turist, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransız Turist Türkiye'de Bisikletle Seyahat Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Fransız Turist Türkiye'de Bisikletle Seyahat Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.