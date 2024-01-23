Muratpaşa Belediyesi, Ali Gaffar Okkan Parkı\'nın Açılışını Gerçekleştirecek

Muratpaşa Belediyesi, uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adını verdiği parkın açılışı, Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde Kızıltoprak Mahallesi'nde 24 Ocak Çarşamba günü 11.00'de gerçekleştirilecek.

Diyarbakırlıların "Baba" diye seslendiği Gaffar Okkan'ın, 24 Ocak 2001'de gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma etkinliğine katılmak üzere görev yerinden ayrılmasının ardından makam aracıyla seyir halindeyken saat 17.40 sularında uğradığı suikast sonucu şehit düştü.

Muratpaşa Belediyesi, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerini belirten 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adını taşıyan parkın açılışını yapacak. Park, Kızıltoprak Mahallesi'nde 952-953-916 sokakları kesişiminde yer alıyor. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı'nın açılışı 24 Ocak Çarşamba günü yapılacak. - ANTALYA