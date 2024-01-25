Diyarbakır\'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edildiği pusu anını anlatan gazi

Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edildiği pusu anını anlatan Kırıkkaleli gazi Fatih Gökçek, "Bende de kalaşnikof vardı. İlk etapta ateş edemedim o kadar güzel giyinmiş ve traşlı insanlardı. O arada yan taraftan bana ateş ettiler. Yaralanınca ben onların terörist olduğunu anladım. Şarjörü boşalttım onlara doğru" dedi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edildiği pusuda gazi olan 53 yaşındaki Fatih Gökçek, 23 yıl önce olayın yaşandığı anını anlattı. O dönemde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan Gökçek, pusuda omur iliğine mermi alarak ağır yaralanması neticesinde hastanede tedavi gördü. Gökçek, 23 yıl önce gazi olduktan sonra memleketi Kırıkkale'ye yerleşti. Diyarbakır'da Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüklerini ifade eden gazi Gökçek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerce kendilerine ateş açıldığını belirtti.

"Şarjörü boşalttım onlara doğru"

Arabada beklerken teröristlerin kendilerine ateş açtığını anlatan Gökçek, "Baş komiserim ile arka tarafta arabadaydık. O ara ateş başladı. Bizde arabayla tam pusunun içine girmiş olduk. Baş komiserim ile arabadan çıktık. O sol tarafa koştu ben de sağ tarafa menzilendim. O arada iki tanesi benim önüme düştü. Bende de kalaşnikof vardı. İlk etapta ateş edemedim o kadar güzel giyinmiş ve traşlı insanlardı. O arada yan taraftan bana ateş ettiler. Yaralanınca ben onların terörist olduğunu anladım. Şarjörü boşalttım onlara doğru. O esnada başka bir ekip geldi. Beni olayın içinden çıkardılar ve hastaneye götürdüler. Bir tane mermi aldım. Omur iliğime, bağırsak ve böbreklere denk geldi. Omur iliğe denk geldiği içinde yürümemde sıkıntı yaptı. Gaffar Okkan çok iyi biriydi, insanlara değer veriyordu" diye konuştu.

"Allah beni gazilik mertebesiyle şereflendirdi"

Çatışmada şehit düşen polis memurlarından bir tanesinin ise ilkokul arkadaşının olduğunu belirten Gökçek, "Diyarbakır'da çok seviliyordu halen unutulmadı ve çocukların ismini de Gaffar verenler vardı. Gaffar Okkan, Diyarbakır'a renk kattı. Polisle halkı yakınlaştırdı. Oradaki halkın polisi sevmesini sağladı. Gaffar Okkan ile çalışmak gerçekten şeref verici gurur vericiydi. Rahmetli Gaffar Okkan ve yanındaki 5 şehit arkadaşımızı da unutmamak kaydıyla bir tanesi de hemşehrim ilkokul arkadaşım hepsinden Allah razı olsun. Ne mutlu bana ki Allah beni gazilik mertebesiyle şereflendirdi" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE