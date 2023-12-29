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GAGİAD Başkanı Cihan Koçer: Gaziantep, Türkiye'nin ikinci yüzyılına güçlü bir giriş yapacak - Son Dakika
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GAGİAD Başkanı Cihan Koçer: Gaziantep, Türkiye'nin ikinci yüzyılına güçlü bir giriş yapacak

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yeni yıl mesajında Gaziantep'in, bölgemizin ve ülkemizin daha da güçlü yarınlara ulaşması için çalışacaklarını belirtti. Koçer, 2024'te Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanarak kararlı şekilde çalışacaklarını ve Gaziantep'in ekonomiye katkı sunacağını vurguladı. Ayrıca, GAGİAD'ın 30. yılını kutladıklarını ve Gaziantep için bir ilk olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali düzenlediklerini söyledi. Başkan Koçer, Gaziantep ve bölge için çaba sarf ettiklerini ve daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer: Gaziantep, Türkiye\'nin ikinci yüzyılına güçlü bir giriş yapacak
29.12.2023 - 17:07,
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yeni yıl sebebiyle yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı bu yeni yılda da Gaziantep'imizin, bölgemizin ve ülkemizin daha da güçlü yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanarak 2024'te kararlı şekilde çalışacaklarını belirten GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "Her yeni yıl, bir önceki yılın acı ve tatlı hatıralar arkada bırakarak, yeni umutlarla dolup taşmamıza neden olur. 2023 yılı, zorlukları, dayanışmayı ve mücadeleyi iç içe yaşadığımız bir dönemi simgeliyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, özellikle bölgemizi ve ülkemizi derinden etkiledi. Bu zorlu süreçte, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın gücü ile kucaklaştık. GAGİAD olarak, depremin etkilediği kentler arasında ekonominin ve ticaretin canlanmasında Gaziantep'in stratejik bir rol üstlendiğinin bilincinde olarak projelerle katkı sağladık. Katma değerli üretim kapasitesi, girişimci ruhu, nitelikli insan kalitesi ve yatırımcı dostu yapısıyla Gaziantep olarak 2024'te daha kararlı şekilde ekonomiye katkı sunacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü bir giriş yapacağımıza yürekten inanıyorum. Dirençli yapısıyla küresel ekonominin zorlu dönemlerini en az hasarla geride bırakan ülkemiz gelecekte daha istikrarlı şekilde büyümeye devam edecektir" dedi.

Bu yıl GAGİAD'ın 30. yılını kutladıklarını belirten Koçer, "GAGİAD olarak, 30 yıllık birikimimizle Gaziantep'i daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl içinde derneğimiz ve şehrimiz için önemli adımlar attık. Bunlardan biri de Gaziantep için bir ilk olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali oldu. Gazianteplilerin kültür ve sanatla buluştuğu bir festival düzenleyerek, geleceğe umutla bakmanın gücünü hissettik. Bu adımlarımızı yeni yılda da kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte, Gaziantep'imizi ve bölgemizi daha da güçlü yarınlara taşıyacağız" diyen Başkan Koçer, "GAGİAD ailesi olarak, her zorluğa rağmen Gaziantep ve bölge için çaba sarf ettiğimiz, dayanışma içinde yaraları sardığımız, birçok başarıya imza attığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güç ve yarınlar için olan kararlılığımızla, daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum. Yeni yılda; yeni hedefler ve beklentilerle taze başlangıçlar yapma umuduyla dolup taşan bir döneme giriş yapıyoruz. 2024 yılının, tüm dünyaya, ülkemize, bölgemize ve şehrimize sağlık, huzur, hoşgörü, kardeşlik, bereket ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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