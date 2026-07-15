GAGİAD Başkanı Yunus Kara’dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAGİAD Başkanı Yunus Kara’dan 15 Temmuz Mesajı

GAGİAD Başkanı Yunus Kara’dan 15 Temmuz Mesajı
15.07.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain darbe girişiminin milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması gerektiğini belirtti. Kara, şehitleri rahmetle anıp gazilere şükranlarını sundu.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yunus Kara mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine, demokrasimize ve ülkemizin bağımsızlığına yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi; aziz milletimizin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisi sayesinde bertaraf edilmiştir. Milletimiz, o gece vatanına ve geleceğine sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizin karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz, yalnızca bir direnişin değil; demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığımıza duyulan sarsılmaz inancın da sembolüdür. Bizlere düşen görev, bu güçlü birlik ruhunu yaşatmak, demokrasimizi korumak ve ülkemizin geleceği için aynı azim ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam etmektir. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunarken milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üzerinde tutuyor, genç iş insanları olarak daha güçlü, daha gelişmiş ve daha demokratik bir Türkiye için sorumluluk almaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GAGİAD Başkanı Yunus Kara’dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Elazığ’da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası
Bursa’da komşu dehşeti “Eşime göz kırptı“ iddiası can aldı Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Araları bozuk muydu Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal’la ilgili iddiaya yanıt Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 09:44:58. #.0.3#
SON DAKİKA: GAGİAD Başkanı Yunus Kara’dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.