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GAGİAD, Gaziantep'in Kurtuluşunu Sergi ve Söyleşiyle Kutladı - Son Dakika
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GAGİAD, Gaziantep'in Kurtuluşunu Sergi ve Söyleşiyle Kutladı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), Gaziantep'in Kurtuluşunu "Antep Harbinde ve Öncesinde Sağlık Hizmetleri" sergisi ve "25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu: Belgelerle Şanlı Savunma" söyleşisiyle kutladı.

GAGİAD, Gaziantep\'in Kurtuluşunu Sergi ve Söyleşiyle Kutladı
26.12.2023 - 16:25,
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), Gaziantep'in Kurtuluşunu "Antep Harbinde ve Öncesinde Sağlık Hizmetleri" sergisi ve "25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu: Belgelerle Şanlı Savunma" söyleşisiyle kutladı.

Sergi ve söyleşide, Antep'in yıllar süren savunması fotoğraflar ve tarihi belgelerle anlatıldı. Antep savunmasına kadar Antep'te çok az Türk doktorunun görev yaptığı, savunma esnasında sağlık hizmetlerinin durumu, Türk hastanesinin bombalanması gibi durumlar anlatılarak Antep'lilerin verdiği mücadele ve şehitlerimiz anıldı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Antep'e "Gazi" unvanını verişi detaylı bir şekilde işlendi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Araştırmacı Tarihçi Murat Dağ gibi önemli isimlerin konuşmacı olduğu etkinlikte konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Fransızlara karşı verilen mücadelede nüfusunun dörtte 1'i olan 6 bin 317 kişiyi şehit veren şehrimiz, söz konusu Türk milletinin bağımsızlığı olduğunda şartlar ne olursa olsun pes etmemenin, vazgeçmemenin destanını yazmıştır. Bizler de bu destanı kendimize rehber edinerek, mücadele sahası ister savaş meydanları olsun, ister ekonomi, isterse de siyasal alan bu şehir ve ülke için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da geçmişimizden aldığımız güç, ile katma değerli üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte anlatılan, Gaziantep'te savaş öncesinde ve savaş sırasında karşılaşılan zorluklar ve verilen mücadele, bu sırada sağlık şartların detaylı tarihi ve oluşturduğu zorluklar, Gaziantep'in Kurtuluşunun ne kadar şanlı bir zafer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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