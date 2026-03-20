GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kara\'dan Ramazan Bayramı mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara mesajında, bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en yoğun şekilde hissedildiği günler olduğuna değinerek, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlar olduğunu ifade etti.

Kara mesajında, "birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini "Ramazan Bayramı'nın; başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en yoğun şekilde hissedildiği bu müstesna günlerin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Ramazan ayı boyunca sabır, hoşgörü ve yardımlaşma duygularıyla pekişen toplumsal bağlarımız, bayramın coşkusuyla birlikte daha anlamlı bir hale gelmektedir. Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel zamanlardır.

GAGİAD olarak, genç iş insanlarıyla birlikte ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlama sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş dünyasında güven, iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını güçlendirerek, daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı bayram vesilesiyle; başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, Gaziantep halkının ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:23:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.