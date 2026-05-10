Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti

10.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar şehirlerde coşkuyla kutladı.

(ANKARA) - Galatasaray'ın 26. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yurdun çeşitli şehirlerinde taraftarlar kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray futbol takımı, karşılaşmadan 4-2 yenek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitmesiyle birlikte yurdun çeşitli şehirlerinde Galatasaray taraftarları gece geç saatlere kadara araçlarla konvoy yaparak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Emniyet ekipleri kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.

Van'da şehir merkezine inen Galatasaraylılar, ellerinde bayraklarla cadde ve meydanları doldurdu, marşlar söyleyip meşaleler yaktı.

BURDUR'DA FENERBAHÇELİLER DE CADDELERDE GÖRÜLDÜ

Burdur'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında dikkati çeken görüntüler ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu araç konvoyuna katılan bir grup Fenerbahçe taraftarı, araçlarından takımlarının atkısını açarak kutlamalara katıldı.

Ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Galatasaray taraftarları da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak meşaleler yaktı, marşlar söyledi.

SOMA'DA TARAFTARLAR ATATÜRK CADDESİ'NDE TOPLANDI

Galatasaray'ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda Galatasaray taraftarı Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla sokakları dolduran taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar havai fişek gösterileriyle kutlamalara renk kattı.

Kutlamaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri de Soma'nın simge alanlarından 5 Yol mevkisi oldu. Taraftarların bir bölümü burada bulunan madenci heykelinin çevresine çıkarak tezahüratlarda bulundu.

KARS'TA TARAFTARLAR KALE ETEKLERİNDE HALAY ÇEKTİ

Galatasaraylılar, Kars'ta da cadde ve sokakları doldurdu. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından ellerinde takımlarının bayrakları ve atkılarıyla sokaklara inen Galatasaraylılar, meşaleler yaktılar, araç konvoyuyla şehir turu attılar.

Daha sonra Kars Kalesi eteklerinde bir araya gelen yüzlerce Galatasaraylı taraftar, halaylar çekerek ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:56:18. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.