Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır\'da düzenlenen programla anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycanlı siyasetçi Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı. Azerbaycan Evi Derneği ve ARAZDER'in düzenlediği etkinlikte Paşayeva'nın Türk dünyasına yönelik çalışmaları anlatıldı, programa gazeteciler ve akademisyenler katıldı.

(IĞDIR) – Azerbaycan'ın siyasetçi, gazeteci, hukukçu ve yazarlarından Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı. Azerbaycan Evi Derneği ile Araz Doğa ve Azerbaycan Kültür Derneği (ARAZDER) tarafından düzenlenen programda, Paşayeva'nın Türk dünyasına yönelik çalışmaları ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine verdiği önem anlatıldı.

Bakü'de tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül 2023'te 48 yaşında hayatını kaybeden Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı. Programa gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Azerbaycan'ın Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Kırıklı köyünde 24 Mart 1975'te dünyaya gelen Ganire Paşayeva, eğitim ve meslek hayatının ardından siyasete atıldı. Bağımsız aday olarak katıldığı seçimde Tovuz milletvekili seçilen Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde dört dönem görev yaptı.

Parlamento çalışmalarının yanı sıra uluslararası ilişkiler ve Türk dünyasına yönelik faaliyetleriyle de tanınan Paşayeva, farklı ülkelerde düzenlenen toplantı ve konferanslara katılarak, Türk halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesini savunan Paşayeva, "iki devlet, bir millet" anlayışını sık sık dile getirdi. Türk dünyasının farklı coğrafyalarını ziyaret eden Paşayeva, gençlerle buluştu, konferanslara katıldı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

ÜNSAL: "TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETTİ"

Anma programında konuşan Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Paşayeva'nın Azerbaycan'ın bağımsızlık döneminde yetişen önemli kadın şahsiyetlerden biri olduğunu belirterek, onun Karabağ meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirdiğini ifade etti. Ünsal, Paşayeva'nın Türkiye'nin bulunmadığı platformlarda da Türkiye'nin haklarını savunmayı kendisine görev edindiğini söyledi.

Paşayeva'nın Karabağ'ın işgal yıllarında bir grup gazeteciyle Iğdır'a geldiğini hatırlatan Ünsal, Ermenistan sınırında gerçekleştirilen ziyarette, işgal altındaki topraklar özgürlüğüne kavuşmadan sınır kapılarının açılmaması gerektiğine yönelik görüşlerini dile getirdiğini aktardı.

ÖNAL: "TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERİDİR"

ARAZDER Başkanı Serpil Önal da Ganire Paşayeva'nın yalnızca Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının ortak değeri olduğunu söyledi. Paşayeva'nın Türk dünyasının farklı ülkelerini ziyaret ettiğini belirten Önal, Türkmenistan'dan Kafkasya'ya, Kazakistan'dan Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada Türk halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Programda konuşan yazar Hasret Al ise Paşayeva'nın çocukluk yıllarının savaş ve çatışmaların etkisi altında geçtiğini belirterek, küçük yaşlarda tanık olduğu Karabağ dramının Paşayeva'nın yaşamındaki duyarlılığın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Kadın Kolları Başkanı Nurcan Tuna da Ganire Paşayeva'nın vefatının Türk dünyası açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Dış PolitikaKültür SanatAzerbaycanGüncelIğdırYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi 100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:01:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement