Gap Oscarları için Şanlıurfa'dan start verildi - Son Dakika
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Gap Oscarları için Şanlıurfa'dan start verildi

19.03.2022 12:46
Gap Oscarları için Şanlıurfa'dan start verildi

Bir kaç yıldır ülke ve dünya gündemindeki olumsuzluklar nedeniyle ara verilen Gap Oscarları bu yıl sahiplerini bulacak.

Bir kaç yıldır ülke ve dünya gündemindeki olumsuzluklar nedeniyle ara verilen Gap Oscarları bu yıl sahiplerini bulacak. Malatya'da düzenlenecek törenin startı Şanlıurfa'dan verildi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Saim Ayhan, GAP Gazeteciler Birliği Şanlıurfa İl Temsilciliğinde gelenekselleşen GAP Oscarları ödül töreninin 15'incisi bu yıl 14 Mayıs tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda yapacaklarını açıkladı.

Genel Başkan Kıymaz, ödül alacak olan 6 ismi de ilk defa Şanlıurfa'da açıkladı. Diğer isimlerin ise yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Bu yıl düzenlenecek törene kadar Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması temennisinde bundan Kıymaz, ödül alacak 6 ismi açıkladı. Kıymaz açıklamasında, Yılın Devlet Adamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, En Başarılı Yılın Valisinin Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yılın siyasetçisinin TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın olduğunu belirtirken ayrıca Şanlıurfa'daki bir isme de ödül verileceğini dile getirdi. Yılın Belediye Başkanı olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı belirlediklerini söyleyen Kıymaz, Yılın Bilim Adamının Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kürşat Zorlu, Yılın Bürokratının da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu olduğunu açıkladı. Diğer alanlarda ödül verilecek isimlerin yönetim kurulu tarafından en kısa sürede belirleneceğini aktaran Başkan Kıymaz, bir kaç yıldır darbe girişimi, savaşlar, operasyonlar, pandemi nedeniyle ara verdikleri ödül törenlerine devam edeceklerini ifade etti. - ŞANLIURFA

Gap Oscarları için Şanlıurfa'dan start verildi

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Togo Cumhuriyeti, Zeynel Abidin, Şanlıurfa, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gap Oscarları için Şanlıurfa'dan start verildi - Son Dakika


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