Garson, Turisti Heimlich Manevrası ile Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Garson, Turisti Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Garson, Turisti Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Antalya'da restoranında yemek yerken boğulan İngiliz turist, garsonun müdahalesiyle kurtuldu.

25.02.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatil için geldiği Antalya'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna salata parçası takılan İngiliz turisti, garson Heimlich manevrası kurtardı. O anlar kameralara yansırken, kurtarma tekniğini iş yerindeki eğitim ile askerde aldığını belirten garson, "Aklımda kalmış" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki bir restoranda yaşandı. Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz vatandaşı kadın Rahma Ali (54), tavuk şiş yemek için konakladığı otele yakın noktadaki restorana geldi. Rahma Ali, yemeğini yediği sırada ise nefes borusuna salata parçası takıldı. Öksürmeye başlayan kadının durumunu fark eden restorandaki garson Ramazan Esen (28), ilk olarak turistin sırtına vurdu. Rahma Ali'nin nefes alamadığını fark eden Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. İngiliz vatandaşı kadın garsona teşekkür ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Ramazan Esen, "Turist yemek yiyordu, başka masalara servis yaptığım sırada, öksürmeye başladı. Daha kötü olduğunu fark edince, önce sırtına iki defa vurdum. Daha önce işletmemizde bize ilk yardım eğitiminde verilen Heimlich manevrasını uyguladım. Askerde de görmüştüm ve aklımda kalmıştı. Bir iki defa deneyince kendine geldi" dedi.

Garsona teşekkür eden Rahma Ali ise, şunları söyledi:

"Restoranda salata yediğim sırada boğazıma takıldı. Beyefendi gelip yardımcı oldu. Şu an problemim yok. Çok teşekkür ediyorum ona." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, 3-sayfa, antalya, turist, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Garson, Turisti Heimlich Manevrası ile Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 Dünyaya rezil olduk ’’Maymun krizi’’ bütün Avrupa’da Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
16:49 Burak Çelik’ten müjdeli haber Ünlü oyuncu baba oluyor Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor
16:49 Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı Ali Koç’tan flaş derbi kararı Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı
16:44 Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
16:35 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
16:13 Dursun Özbek’ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj
16:12 Kız isteme törenine damga vuran an Damat bunu hiç beklemiyordu Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
16:09 Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 12:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Garson, Turisti Heimlich Manevrası ile Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.