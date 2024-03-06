GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen \'Önce Vatan\' söyleşisi gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Emekli Albay Erhan Altunok'un yaptığı 'Önce Vatan' söyleşisi GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, şehitlerimize ve gazilerimize gösterilen vefa örneği bir etkinlikte bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bizim inancımıza göre memleketimizi, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı istiklalimizi korumak adına, emperyalist devletlere karşı verdiğimiz mücadele son derece önemlidir. Bu topraklarda şehit yahut gazi olmak en şerefli ülkü addedilmiştir. Kutsal Kitabımızda bu uğurda Allah adına, vatan ve bayrak uğruna şehit olanlar bir başka alemde yaşamlarını sürdürüyorlar. Rab'leri tarafından rızıklandırılıyorlar. Bizim inancımız bu, burada bulunan gazilerimiz gaza ruhuna ererek gerçekten fedayı can etmek üzere, vatanını korumak adına savaştılar. Tüm şehitlerimize, gazilerimize saygı borçluyuz. Bu konuyu Türkiye'de hakkıyla anlatan Emekli Albayımız, Öğretmenimiz Erhan Altunok'tur. Ona çok teşekkür ediyorum."
Emekli Albay Erhan Altunok söyleşide vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik duygularının önemine vurgu yaparak, " Bizim üzerinde yaşayabileceğimiz ikinci bir vatanımız yok. Bizim bir vatanımız var ve buna da ihtiyacımız yok. Bizim bir vatanımız var; adı Türkiye Cumhuriyeti. Gölgesine sığınabileceğimiz, serinleyebileceğimiz ikinci bir bayrağımız yok ve buna ihtiyacımız da yok. Bizim anlı şanlı, ay yıldızlı Türk Bayrağımız var. Bizim bunlara sahip çıkma mecburiyetimiz var. Bu bir seçenek değil, bizim bunlara sahip çıkma mecburiyetimiz var. Çanakkale'de on binlerce can verdik. Bir karış toprak verdik mi? Vermedik. Sarıkamış'ta, Allahu Ekber Dağlarında 90 bin kardelenimiz karların üzerinde dondular, yan yana sırt sırta dizildiler, şehit oldular. Bir karış toprak vermedik, vermeyiz" dedi.
Çocuklarımızın, gençlerimizin gerçek kahraman olarak superman, batman gibi hayali karakterleri görmeye başladıklarını ifade eden Albay Altnok, "Siz gerçek kahraman görmek istiyor musunuz? Sizler yarın anne baba olduğunuzda ya da kardeşlerinize gerçek kahraman kim anlatın. Gerçek kahraman evine helal para getiren baba, o helal kazancı size aşa dönüştüren, hasta olduğunuzda sabahlara kadar başınızda bekleyen annenizdir. Gerçek kahraman öğretmenleriniz, bu vatanın evlatları, burada bulunan gaziler, şehitlerdir" diye konuştu.
Üniversite olarak böyle faydalı ve değerli bir söyleşiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ise konuşmasında şunları aktardı: "Bugün müstesna bir hatibi, değerli Albayımız Erhan Altunok'u ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencilerimizi, gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı komutanımızla buluşturmaktan onur duyuyoruz. Şehitlerimiz olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Gazilerimiz sayesinde evlerimizde sıcak çayımızı içip mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Onlar vatan için hayatlarını feda ettiler. Sevdiklerinden ayrı kaldılar. İslam dinindeki en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine yükseldiler, gazilik unvanı aldılar. Şehit ve gazilerimizi anmamıza vesile olan bu etkinliğe her türlü imkanı sağlayan GAÜN Rektörlüğüne ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık'a çok teşekkür ediyorum."
Programa Türk Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, Kıbrıs, Kore, Terör ve 15 Temmuz gazileri, şehit ve gazi yakınları, çok sayıda akademik ve idari personel, öğrenci katıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen 'Önce Vatan' söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandıktan sonra 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Lukaşenko, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını belirtirken, toplumda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceklerini ifade etti. Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 seçimlerine hile karıştırdığı iddiaları ise muhalefet tarafından dile getirilmişti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açılış törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Başkan Ataç, konuşmasında 1 Nisan'da baharın geleceğini ve Türkiye'nin Eskişehir olmasını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da seçimlerde destek çağrısı yaparak, hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.
1943'te yaşanan Bengal kıtlığı, Hindistan'ın doğusunda üç milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Mutlu, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için birleşilmesi gerektiğini belirtirken, Erbakan ise milli görüş çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti. Mahalle sakinleri ise Günel'e destek sözü verdi.
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın ekmek bıçağıyla markete girdiği ve 3 çalışanı yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve Atatürk'ün yolundan gideceklerini vurguladı. Açılışlara CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer parti yöneticileri katıldı. Başkan Seçer, hizmetlerin devam edeceğini ve ayrım yapmadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?