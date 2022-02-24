GAÜN'de stresle baş etme yöntemleri semineri düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Adem Topluluğu ve Eğitim Bir-Sen GAÜN Temsilciliği tarafından hazırlanan, konuşmacılığını NLP/ EFT Uzmanı Fatma Yekta Güneri Özdoğan'ın yaptığı "Stresle Baş Etme Yöntemleri" semineri gerçekleşti.

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetleri faydalı bulduğunu söyledi. Eğitim-Birsen GAÜN Kadın Kolları Başkanı Pınar Bakkallar ise açılış konuşmasında, yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Etkinlikler kapsamında yarınlara duyarlı, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi bireylerin yetiştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Olumsuz konuşmaktan kaçının"

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen NLP/ EFT Uzmanı Fatma Yekta Güneri Özdoğan NLP, EFT ve Stresle Baş Etme Yöntemleri gibi konu başlıklarına değinerek, olumlu düşünenlerin stresle daha iyi başa çıktığını söyledi. Pozitif düşünmenin sağlık için çok önemli olduğunun vurgusunu yapan Fatma Yekta Güneri Özdoğan, kendi kendinize olumsuz konuşmaktan kaçının uyarısında bulunarak, "Ne kadar olumlu düşünürsek, ne kadar olumluyu hayal edersek duygu durumumuz o kadar olumlu olur. O duygu durumu davranışlarımıza etki ediyor" ifadelerini kullandı.

"Stresi ve kaygıyı insan kendisi oluşturur"

Stres ve kaygıları insanların kendilerinin oluşturduğunu söyleyen NLP/ EFT Uzmanı Fatma Yekta Güneri Özdoğan, "Maalesef yetişme tarzımız içinde bulunduğumuz yaşantılara genellikle karamsar bakmamıza sebep oluyor. Bundan dolayı hep bardağın boş tarafını görmüş oluyoruz. Hayatımızı daha olumlu yaşayabilmek bizim elimizde, NLP' ile biz düşüncelerimizi olumluya çevirebiliyoruz, o zamanda hayatımızı mutlu yaşayabiliriz. Stresi ve kaygıyı insan kendisi oıluşturur. Beynimizi müdahale edebilirsek yani bilinçaltımıza komutları doğru verebilirsek, kaygı dediğimiz şey ortadan kalkacaktır. Başarı bizim sadece hayal etmemize bağlı, o hayale ne kadar inanırsak, o hayal için daha fazla çalışıp ve o hayali gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda günün anısına Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Murat, konuşmacı NLP/ EFT Uzmanı Fatma Yekta Güneri Özdoğan'a çiçek takdim etti. - GAZİANTEP