Gazeteci Çetin ve Yusuf Agaşe\'nin annesi Nimet Agaşe 79 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci Yazar Çetin Agaşe ile Gazeteci Yusuf Agaşe'nin annesi Nimet Agaşe hayatını kaybetti.

Kayseri'de Gazeteci Yazar Çetin Agaşe ile Gazeteci Yusuf Agaşe'nin annesi Nimet Agaşe; 79 yaşında hayatını kaybetti. Nimet Agaşe'nin cenaze namazı; ikinci namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Cenaze namazı öncesi Çetin ve Yusuf Agaşe, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Nimet Agaşe'nin cenazesi İldem Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirde görev yapan gazeteciler, Agaşe ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.