Gazeteci Karapınar 8 ay sonra bu kez baba acısı yaşadı

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar, hayatını kaybetti. Gazeteci Mustafa Karapınar'ın hayatını kaybeden babası Süleyman Karapınar'ın cenazesi bugün öğle vaktinde Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının akabinde Akköy Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenk Öztürk, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Karapınar ailesinin yakınları ve meslektaşlarıyla vatandaşlar katıldı.

Gazeteci Mustafa Karapınar'ın annesi Fatma Karapınar da geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybetmişti. Gazeteci Karapınar, annesinin ölümünden 8 ay sonra bu kez baba acısıyla sarsıldı. - DENİZLİ