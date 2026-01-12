Gazeteci Karapınar 8 ay sonra bu kez baba acısı yaşadı - Son Dakika
Gazeteci Karapınar 8 ay sonra bu kez baba acısı yaşadı

Gazeteci Karapınar 8 ay sonra bu kez baba acısı yaşadı
12.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
Denizli'de uzun yıllar gazetecilik yapan Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar hayatını kaybetti. Cenaze töreni Akköy Mezarlığı'nda dualarla yapıldı.

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar hayatını kaybetti. Karapınar, 8 ay önce de annesini kaybetmişti.

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar, hayatını kaybetti. Gazeteci Mustafa Karapınar'ın hayatını kaybeden babası Süleyman Karapınar'ın cenazesi bugün öğle vaktinde Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının akabinde Akköy Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenk Öztürk, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Karapınar ailesinin yakınları ve meslektaşlarıyla vatandaşlar katıldı.

Gazeteci Mustafa Karapınar'ın annesi Fatma Karapınar da geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybetmişti. Gazeteci Karapınar, annesinin ölümünden 8 ay sonra bu kez baba acısıyla sarsıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Medya, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Karapınar 8 ay sonra bu kez baba acısı yaşadı - Son Dakika

16:18
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
SON DAKİKA: Gazeteci Karapınar 8 ay sonra bu kez baba acısı yaşadı - Son Dakika
