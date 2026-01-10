Palandöken'i bu kez gazeteciler şenlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Palandöken'i bu kez gazeteciler şenlendirdi

Palandöken\'i bu kez gazeteciler şenlendirdi
10.01.2026 19:20  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte medya mensupları Palandöken'in zirvesinde buluşarak eğlendi. Kızak yarışı ve çeşitli ikramlarla dolu etkinlikte gazetecilere ödüller verildi.

Erzurum'da medya mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Palandöken'in zirvesinde buluştu.

Palandöken Belediyesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, medya mensupları gönüllerince eğlendi. Programda gazeteciler arasında kızak yarışı da yapıldı. Yarışlarda ilk üçe girenlere kupa ve hediyeler verildi. Sucuk ekmek ve ayran ikramı yapılan etkinlikte kar üstünde halay çeken gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gönüllerince eğlendiler.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilik mesleğinin büyük sorumluklar gerektirdiğini ifade ederek, "Bugün burada DAGC ile birlikte gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamak için böyle bir programda bir araya geldik. Palandöken'in muhteşem güzelliğinde geleneksel kızak pistimizde gazetecilerle bir araya gelerek, onlarla güzel bir gün geçirmeyi arzu ettik. Palandöken Belediyemize ait bu tesisimizi tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte burada ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise, "Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün burada bir bayram havasında kutlanıyor olması çok önemli. Sahada gördüğümüz gazetecileri bugün pistte görmek çok kıymetli. DAGC yönetimini ve Palandöken Belediye Başkanlığımızı kutluyorum" dedi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise konuşmasında, 10 Ocak'ın sadece bir kutlama, dayanışma günü olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde zor bir coğrafyada, zor şartlar altında görev yapan meslektaşlarımızı bugün alışılagelmiş bir törenden ziyade geleneksel kızak yarışmasında farklı bir etkinlikte bir araya getirmek istedik. Medyanın sorunlarının tartışıldığı bir ortamdan uzak, meslektaşlarımızın gönüllerince eğlenebileceği bir etkinlik olsun istedik. Katılımlarından dolayı tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Palandöken Belediyemize etkinliğin gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren gazetecilere kupaları Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez tarafından verildi. Programda ayrıca etkinliğe katılan tüm gazetecilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Etkinlik, Erzurum, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken'i bu kez gazeteciler şenlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Dev derbide ilk gol geldi
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:54:43. #7.11#
SON DAKİKA: Palandöken'i bu kez gazeteciler şenlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.