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Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği - Son Dakika

Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği

14.12.2021 17:05

- Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği GGC ile Gaziantep Barosu arasında önemli protokol Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Barosu arasında gazetecilerin hukuki sorunlara karşı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilmesi için protokol imzalandı.

- Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği

GGC ile Gaziantep Barosu arasında önemli protokol

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Barosu arasında gazetecilerin hukuki sorunlara karşı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilmesi için protokol imzalandı.

Gazetecilerin mesleklerini yaparken karşılaştıkları zorluklarda hukuki destek ve yardım alınması, medya-hukuk çalışmaları yapılması, atölye çalışmaları, iddianame okuma, mahkeme kararlarının yorumlanması, baro faaliyetlerinin kamuoyuna daha fazla duyurulması, farkındalık oluşturulması, eğitim, seminer, konferans gibi ana başlıkları içeren protokoli GGC Başkanı İbrahim Ay ve Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman imzaladı.

"Gazeteciler, sesimizi duyurmamızda bize yardımcı oldular"

Gazeteciler ile işbirliği içerisinde olduklarını ve toplum faydasına olan tüm faaliyetlerde birlikte hareket ettiklerini belirten Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, " Gaziantep'in gündemini oluşturan, yerel gazetecilik faaliyetini yürüten ve Gaziantep'in kalbi olarak gördüğümüz tüm gazetecilere teşekkür ediyoruz. Her zaman Gaziantep Barosu ile birlikte oldular. Gazeteciler; Gaziantep Barosunun el attığı, yanında durmaya çalıştığı her toplumsal ve sosyal olayda bizlerle beraber olup sesimizi duyurmamızda bize yardımcı oldular. Bugünde inşallah, aramızda imzaladığımız protokol ile bu işbirliğini daha güçlü hale getirip tüm Gaziantep halkına ve gündemine dair iyi işler yapacağımızdan eminim. Bu protokol içinde ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu işbirliği protokolünü önemsiyoruz"

Protokolün çok önemli olduğunu ve protokol sayesinde gazetecilerin hukuki anlamda barodan destek alabileceğini söyleyen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Ben öncelikle değerli başkanıma ve yönetimine yeni görevlerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Bundan öncede başkanımızın önemli hizmetleri olmuştu. Bugün Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Barosu arasında bir işbirliği protokolü yaptık. Bu işbirliği protokolünü önemsiyoruz. Gerek demokrasinin gerekse hukukun savunuculuğu anlamında iki önemli birliğin bir araya gelip gazetecilerin haber alma özgürlüklerindeki yaşadığı sıkıntılarda, davalarda değerli baromuz bize hukuki anlamda bize destek ve danışmanlık hizmeti verecek. Biz yönetimimizle teklifimizi değerli başkanımıza getirdiğimizde sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu projeyi çok önemsiyorum. Yeri geldiğinde avukatlarımızdan hukuki anlamda eğitim ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Ben tekrardan yeni görevlerinde değerli başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği
Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği
Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği
Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği

Gaziantep Barosu, İbrahim Ay, Gaziantep, İskender, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği - Son Dakika


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