Gazi Kars Eğitim Vakfı Basınla Buluştu

Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı Kars'ta görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Salduz, mütevelli heyeti Korkut Oran, Yusuf Aydınoğlu, Vedat Urak, Ömer Emre, Cemal Avcı, Erhan Diktaş, Muhsin Şaşmaz, Vedat Men, Yaser Şahintekin ve basın mensupları katıldı.

Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İstanbul'da 1 ay önce kurulduğunu belirten vakıf üyesi Korkut Oran, "Aralık 2024'te başvurumuzu yaptık. Temmuz 2025 itibariyle vakfımız onaylandı. 30 kişilik mütevelli heyetimiz var. Kars'a geldik, bazı temaslarda bulunduk. Sizlerin aracılığıyla İstanbul'da Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurulduğunu ilan ediyoruz" dedi.

Gazi Kars Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Salduz, "Amacımız Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz birlik beraberlik, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı STK'lar vasıtasıyla güçlendirmek, İstanbul'da yaklaşık 800 bin Karslı yaşıyor. Bu büyük nüfusu bir çatı altında toplamak, Kars lobisini oluşturmak ve hemşehrilerimize sahip çıkmak için bu vakfı kurduk. 4-5 yıllık bir hazırlığın ardından Allah nasip etti, vakfımızı hayata geçirdik. Sloganımız 'Kars'a Kars'ın yerlisi yeter.' Kars kendi insanıyla güçlüdür. Ekonomik ve ticari potansiyeli yüksek bir şehir, üstelik ülkemizde 4 ülke ile sınırı olan tek ilimiz, Zengezur koridorunun açılması gibi gelişmeler Kars'ın stratejik önemini daha da artıracaktır. Bizim ölçütümüz liyakat ve sadakat, düğünümüzde, canazemizde, toyumuzda birlikteyiz. Amacımız Kars'ı nasıl daha iyi kalkındırırız. Ticaret ve işbirliğini nasıl artırırız, buna odaklanmaktır. Vakıf tüm kurucuları vakfetme gücüne ve yüreğine sahip insanlar, tek düşüncemiz hayırda yarışmak, İstanbul'da güçlendikçe o gücümüzü memleketimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS