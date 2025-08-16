Gazi Kars Eğitim Vakfı Basınla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazi Kars Eğitim Vakfı Basınla Buluştu

Gazi Kars Eğitim Vakfı Basınla Buluştu
16.08.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı, Kars’ta basın mensuplarıyla bir araya geldi ve amaçlarını açıkladı.

Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı Kars'ta görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Salduz, mütevelli heyeti Korkut Oran, Yusuf Aydınoğlu, Vedat Urak, Ömer Emre, Cemal Avcı, Erhan Diktaş, Muhsin Şaşmaz, Vedat Men, Yaser Şahintekin ve basın mensupları katıldı.

Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İstanbul'da 1 ay önce kurulduğunu belirten vakıf üyesi Korkut Oran, "Aralık 2024'te başvurumuzu yaptık. Temmuz 2025 itibariyle vakfımız onaylandı. 30 kişilik mütevelli heyetimiz var. Kars'a geldik, bazı temaslarda bulunduk. Sizlerin aracılığıyla İstanbul'da Gazi Kars Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurulduğunu ilan ediyoruz" dedi.

Gazi Kars Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Salduz, "Amacımız Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz birlik beraberlik, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı STK'lar vasıtasıyla güçlendirmek, İstanbul'da yaklaşık 800 bin Karslı yaşıyor. Bu büyük nüfusu bir çatı altında toplamak, Kars lobisini oluşturmak ve hemşehrilerimize sahip çıkmak için bu vakfı kurduk. 4-5 yıllık bir hazırlığın ardından Allah nasip etti, vakfımızı hayata geçirdik. Sloganımız 'Kars'a Kars'ın yerlisi yeter.' Kars kendi insanıyla güçlüdür. Ekonomik ve ticari potansiyeli yüksek bir şehir, üstelik ülkemizde 4 ülke ile sınırı olan tek ilimiz, Zengezur koridorunun açılması gibi gelişmeler Kars'ın stratejik önemini daha da artıracaktır. Bizim ölçütümüz liyakat ve sadakat, düğünümüzde, canazemizde, toyumuzda birlikteyiz. Amacımız Kars'ı nasıl daha iyi kalkındırırız. Ticaret ve işbirliğini nasıl artırırız, buna odaklanmaktır. Vakıf tüm kurucuları vakfetme gücüne ve yüreğine sahip insanlar, tek düşüncemiz hayırda yarışmak, İstanbul'da güçlendikçe o gücümüzü memleketimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İstanbul, Kültür, Eğitim, Yerel, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi Kars Eğitim Vakfı Basınla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:08:25. #7.12#
SON DAKİKA: Gazi Kars Eğitim Vakfı Basınla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.