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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı

10.11.2021 11:00
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Kalaba Kent Meydanı'nda anma programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Kalaba Kent Meydanı'nda anma programı düzenledi.

Anma programında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve siyasi parti temsilcileri dualar eşliğinde belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Program saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Keçiören Belediye Başkanı Altınok yaptığı konuşmada, "Bugün cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyetimizin ve devletimizin banisi, Milli Mücadele kahramanımız, varlığı varlığımız olan büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünü buruk bir şekilde anıyoruz. Devletleri devlet, milletleri millet yapan kahramanlar vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dünyanın ve tarihin akışını değiştiren bir kahramandır. Atatürk hem milletimizin ve devletimizin hem de dünyanın kaderini değiştiren bir devlet adamıdır. Bugün bizler varsak, devletimiz varsa onu önce Rabbime, sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Atatürk, 'Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıyamete kadar yaşayacaktır. Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Günün anlamına binaen Atatürk baskılı maske takan katılımcılar, belediye önünde bulunan Atatürk büstüne karanfil bıraktılar. Keçiören Belediyesi tarafından 10 Kasım'a özel basımı yapılan tarihi gazete de alandaki vatandaşlara dağıtıldı. - ANKARA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazi Mustafa Kemal Atatürk Keçiören'de anıldı - Son Dakika


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