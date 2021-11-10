Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'üncü yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Vefatının 83'üncü yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Yerleşkesi Atatürk Büstü önündeki tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak tarafından Atatürk Anıtı'na çelengin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Çok sayıda akademik, idari personel ile öğrencinin katıldığı anma programı Sezai Karakoç Konferans Salonunda Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dölek Sever tarafından Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Anayasal Gelişmeler ve Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı konferans ile devam etti.

Konferansta, Osmanlı-Türkiye tarihinin ilk anayasası olan 1876 Kanun-i Esasi, 1908 II. Meşrutiyet'in ilanıyla bu anayasanın tadil edilip 1909'da yeniden yürürlüğe konulan versiyonu ve kurucu anayasamız olarak kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu değerlendirerek, bir düşünce insanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anayasalar hakkındaki fikirlerine yer verildi. - ZONGULDAK