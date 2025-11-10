Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat’ta Saygıyla Anıldı - Son Dakika
Yerel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat’ta Saygıyla Anıldı

10.11.2025 12:40
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Yozgat'ta düzenlenen etkinlikle anıldı. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve 'Atatürk' konulu resim sergisi gezildi.

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Yozgat'ta saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Cumhuriyet Alanı'ndaki törenin ardından "Atatürk" konulu resim sergisi gezildi.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Havacı Mühendis Albay Aykut Aydın, il protokolü, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören sırasında alan çevresinde temizlik yapan işçilerin malzemelerini bırakıp esas duruşa geçmeleri dikkati çekti. Hareket halindeki araçlarını durduran vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki törenin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu'nda Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk" konulu resim sergisini gezdi. Öğrenciler, eserleri hakkında davetlilere bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

