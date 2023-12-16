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Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya olan sevgi CİMER'e yansıyor - Son Dakika
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Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya olan sevgi CİMER'e yansıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 7 kurşunla vurulmasına rağmen darbecilere İstanbul Kartaltepe Kışlası'nı teslim etmeyen Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya olan sevgi, CİMER'e yapılan başvurulara da yansıyor. Ala, sosyal medya hesabından teşekkürlerini paylaştı.

Gazi Tümgeneral Davut Ala\'ya olan sevgi CİMER\'e yansıyor
16.12.2023 - 15:26,
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hainler tarafında 7 kurşunla vurulmasına rağmen darbecilere İstanbul Kartaltepe Kışlası'nı teslim etmeyen komutan olarak bilinen Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya olan sevgi seli CİMER'e yapılan başvurulara da yansıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Kartaltepe Kışlası'nda çıkan çatışmada vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden, 21'den fazla ameliyat olduktan sonra tekrar görevine dönen Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ağustos ayından bu yana Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini yürütüyor. Samsun Garnizon Komutanı da olan Tümgeneral Ala, vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar ile gönülleri fethediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ala'ya olan sevgi; CİMER'e gönderilen dilekçelere de yansıdı. Davut Ala, kendisi hakkında CİMER'e gönderilen dilekçeleri özel sosyal medya hesabından paylaşarak, teşekkür etti.

"Paşamızla tanışıp kendisiyle bir kahve içmek isterim"

Göstermiş olduğu kahramanlıklar neticesinde sağ el işaret parmağını kaybeden, ismi İstanbul, Erzincan ve Sivas'ta caddelere verilen Davut Ala, CİMER'den kendisi için yazılan bir dilekçeyi sosyal medyasından paylaştı. Dilekçede, "Samsun ilinde görev yapmakta olan Gazi Paşa Davut Ala'yı medyadan takip etmekteyim. 15 Temmuz'da ülkemiz için ne fedakarlıklarda bulunduğunu birçok medya kuruluşundan defalarca izledim. Sürekli olarak halkın arasında olan Paşamızın makamına bir ziyaretçi geldiğinde bütün işini gücünü bırakarak kendisini ziyarete gelen insanları çocuk büyük demeden en iyi şekilde ağırladığını birçok defa duydum. Paşamızı Samsun halkı o kadar bağrına bastı ki, sanki içimizden biriymiş gibi seviyoruz. Kendisiyle tanışma fırsatı bulamadığım Gazi Paşa'ya vatanımız ve şehrimiz adına teşekkür eder; kendisiyle tanışıp bir kahve içmeyi çok isterim" ifadeleri yer aldı.

"İbadetlerimizi rahat yapabilmemiz için olağanüstü gayret gösterdi"

Emrinde olan subaylar tarafından da hakkında CİMER'e dilekçeler yazılan Ala hakkında bir subay da yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 35 günlük bir asteğmenlik eğitimimiz oldu. Bu süreçte ibadetlerimizi rahat bir şekilde yapabilmek adına olağanüstü bir gayret içerisinde bizlere rol model olan, her sıkıntılarımızla bizzat ilgilendiğinin teminatını veren, babacan tavrıyla Peygamber ocağına kalpleri ısındıran kıymetlimiz, Gazimiz, Davut Ala Paşamıza rical-i devletin bu vazifeyi uygun görmesinin hikmetlerine bizzat şahit olduk. Temennimiz; maddi ve manevi yönüyle bizlere birer rol model olup, askeri disiplinden taviz vermeden de yüzlerde tebessüm çiçeği açılmasına vesile olunabileceğini gösteren böyle paşalarımızın sayılarının artmasıdır. Kendilerine ve bu vazifeyi onlara münasip gören devlet erkanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz."

Davut Ala, kendisi hakkında gönderilen teşekkür ihbarlarına, "Her şey milletim için" açıklaması ile kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Ala, görevi başında kaybettiği işaret parmağının bulunduğu elinin fotoğrafını da sosyal medyadan paylaşmıştı.

Son YAŞ kararı ile Ağustos ayında Samsun'a atanan Davut Ala, kısa sürede ildeki herkesin gönlüne taht kurmayı başardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Samsun, Son Dakika

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