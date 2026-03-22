Gaziantep, Bayramda Turist Akınına Uğradı

Gastronomi, kültür ve turizm şehri Gaziantep, Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Dünyanın en eski 10 şehrinden biri olan, tarihi Zincirli Bedesten, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Gaziantep Kalesi gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Gaziantep, yerli ve yabancı turistleri çekmeye devam ediyor. Tarihi dokusunun yanı sıra büyüleyici yapılarıyla, kültürel yönüyle, müzeleriyle ve birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü Gaziantep, bayram tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Gaziantep'e gelen ziyaretçiler, özellikle tarihi Gaziantep Kalesi ile Zincirli Bedesten ve Bakırcılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kentte keyif dolu vakit geçirdiler

Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Gaziantep, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı tatilinde de turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, tatilde Gaziantep'i tercih eden özellikle yerli turistler, kentte keyif dolu vakit geçirdi. Kentteki tarihi, turistik ve kültürel mekanları da ziyaret eden ziyaretçiler, Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların keyfini çıkararak, Gaziantep'e hayran kaldı. Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'nı gezen turistler, Antep fıstığı ve baklava, kurutmalık sebzeler, salça, baharat çeşitleri ile doğal ve organik ürünleri tercih etti. Kentteki birçok lokanta ve restoranın önünde uzun kuyruklar oluşurken, esnaf turist yoğunluğundan memnun oldu.

Ziyaretçi yoğunluğu esnafa çifte bayram yaşattı

Tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı bulan ziyaretçiler, baklava gibi kentin tescilli lezzetlerini de tattı. Bayram tatili süresince kentte yaşanan yoğunluk dolayısıyla esnaf ise çifte bayram yaşadı. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakır ve hediyelik eşya dükkanı işleten Mehmet Kanlı, hem üretip hem de satışını yaptıkları ürünlerle müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

"Çifte bayram yaşıyoruz"

Bakır eşya çeşitleri arasında en çok kahve fincanları, cezve ve çaydanlıkların tercih edildiğini ifade eden Kanlı, bayram öncesinde yoğunluk yaşanacağını bildiklerinden hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Bayram yoğun geçiyor. Çarşımız kalabalık. Şehir dışından gelen turistler var. Sabah erken saatte iş yerimizi açtık. Gelen turistlerin ilgisi bayağı fazla. Ramazan'da sakin geçen çarşımız çok şükür kalabalığına kavuştu, mutluyuz. Genelde gelen turistler bakır eşya, Gaziantep'in yöresel yemek tarzı gıda ürünlerini tercih ediyorlar. Gaziantep'in yöresel el sanatına ilgi odakları fazla. Bakır, sedef, pirinç objelere ilgileri bayağı bir fazla. Gelen yoğunlukla beraber çifte bayram yaşıyoruz" dedi.

"Gaziantep'i ve lezzetlerini çok beğeniyorlar

Tarihi Almacı Pazarı'nda doğal ve yöresel ürünler satışı yapan Emin Yörükoğlu ise Türkiye'nin her bölgesinden kente gelen ziyaretçilerle bayramı yoğun şekilde yaşadıklarını belirterek, "Bayramın birinci günü annemizin ve babamızın elini öpmeden koştura koştura dükkana geldik. Beklentilerimizin üstünde bayağı bir yoğunluk var. Müşterilerimizin geneli doğu illerinden geldi. Çünkü oralar şu anda biraz soğuk olduğu için, burada da hava daha güzel olduğu için Gaziantep'i tercih ettiler. Satışlarımız bayağı var. Yoğunluklu olarak genelde salça, biber ve kurutmalık ürünlerimizi satıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep çok güzel"

İstanbul'dan Gaziantep'e gelen yerli turistlerden Alper Ergül ise sürekli sosyal medyada gördüğü kenti ilk kez gezdiğini belirterek, "Bayram dolayısıyla arkadaşlarımızla Gaziantep'in güzelliklerini görmeye geldik. Gaziantep çok güzel, görülmesi gereken yerlerin tamamını görüyoruz. Bayram dolayısıyla bayağı kalabalık var, güzel. Gaziantep'i çok beğendim. İlk defa gelmeme rağmen gezilecek çok güzel yerleri var. Ziyaretimizi bir güne sığdırmaya ve her yeri gezmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'i bayağı beğendik"

Adana'dan gelen Savaş Yeşil de ailesiyle ve kuzenleriyle bayram tatilini geçirmek için geldiği kentte tarihi çarşıları gezdiğini ifade ederek, "Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Adana'dan geliyoruz. Gaziantep'in güzel yerlerini gezmeye geldik. Eşim, kuzenlerim ve kardeşimle beraber Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeye geldik. Burayı güzel bulduk. Antep baklavasını çok merak ettik ve Adana'dan da o yüzden geldik. Gaziantep'in kültürü güzel, hoşumuza gitti. Tekrardan geliriz. Çünkü Gaziantep'i bayağı beğendik" diye konuştu. - GAZİANTEP