Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İskenderun'a Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İskenderun'a Destek Mesajı Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İskenderun\'a Destek Mesajı Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e destek mesajı verdi. Şahin, Dönmez'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve İskenderun'da yapılan çalışmaları inceledi.

25.04.2024 11:12  Güncelleme: 11:20
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahaya inerek çalışmalara başlamıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de İskenderun'a ge gelerek İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e destek mesajı verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun ziyaretleri çerçevesinde belediye başkanı Mehmet Dönmez'i makamında ziyaret etti. Şahin, Dönmez'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Şahin, Başkan Dönmez'le birlikte İskenderun'da incelemelerde bulundu. Depremin yaralarının sarıldığı bölgeye destek amaçlı Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri de geçtiğimiz günlerde İskenderun'da çalışmalara başlamıştı.

"Eğer alt yapıya müdahale etmeseydik lağım ve pis koku nedeni ile salgın hastalıklar görülebilirdi"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kentte yaşanan kanalizasyon sorunlarının çözülmesi için Gaziantep, GASKİ'nin öncülüğünde Konya ve Kayseri Büyükşehir belediye ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüldüğünü söyledi. Başkan Dönmez, "Ekiplerin fedakarca çalışmaları sayesinde İskenderun alt yapısının kısa sürede belirli noktalarda rahatlama kaydedildi. Çalışmalar sonucunda ortaya konacak tespitle alt yapıda hangi bölgelerde yatırım gerekeceği veya gerekmeyeceği belli olacak. Geçmiş dönem Hatay Büyükşehir ekiplerinin kanalizasyon sisteminde periyodik bakım yapmadıkları üç büyükşehir uzmanlarınca tespit edildi. Fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındı. Eğer alt yapıya müdahale etmeseydik lağım ve pis koku nedeni ile salgın hastalıklar görülebilirdi " dedi.

"Başkan Dönmez'in İskenderun için yeni bir başlangıç yeni bir umut olduğunu gösteriyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASKİ ekiplerinin 10 günlük süreçte ortaya güzel çalışmalar çıkardıklarını belirterek "Komşumuz İskenderun ve Başkan Mehmet Dönmez'in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Komşuluk kültürümüz ve inancımız bunu gerektiriyor. Ekiplerimizi gönderdik ve on günde güzel ilerleme oldu bu çalışmalar çok önemli ve bize şunu gösterdi. Doğru başkan belediye başkanımızın ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor ve doğru ekip ve birlikten kuvvet doğar anlayışının İskenderun için yeni bir başlangıç yeni bir umut olduğunu gösteriyor. Biz ekip olarak başkanımızın yanındayız yakınındayız. Bizden ne talep ediyor ise Gaziantep büyükşehrinin tüm imkan ve fırsatları yanındadır. Yeni dönem hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İskenderun'a Destek Mesajı Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İskenderun'a Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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