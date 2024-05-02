Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi\'nde Gazi şehirde yapılan akıllı ve yeşil dönüşümü anlattı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde Gazi şehirde ulaşım alanında yapılan akıllı ve yeşil dönüşümü anlattı.

Programda ayrıca Başkan Şahin'e, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında verilen Belediyecilik Ödülü Kategorisi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Her Kart Gaziantep Kart çalışması ile ödül verildi.

Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Şahin, Gaziray, hidrojenli otobüs ve ulaşım yatırımlarını anlattı

Açılış töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te Gaziray ve hidrojenli otobüs başta olmak üzere ulaşım alanında yapılan yatırımları anlattı. Ayrıca Şahin, konuşmasında yeni dönemde belediyecilikte yalınlığın ve veri yönetiminin vurgusunu yaparak, ulaşım alanında projelerin akıllı, yeşil dostu ve dirençli şehre destek verecek şekilde şekillenerek devam etiğini belirtti.

Açılış programının ardından her yıl farklı kategorilerde verilen "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" törenine geçildi. Belediyecilik Ödülü Kategorisi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olan, kredi kartlarının Gaziantep Kart'a entegrasyonunu sağlayan Her Kart Gaziantep Kart aldı. Ayrıca günün anısına AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek, Başkan Şahin'e hediye takdim etti.

Akıllı ulaşımda Türkiye'de ilk ve tek etkinlik

Akıllı ulaşım sistemleri alanında Türkiye'de ilk ve tek etkinlik olan Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, sektöre liderlik eden isimler başta olmak üzere üst düzey yetkililerinin katıldığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektör kuruluşunca desteklenen, uluslararası akıllı ulşaım sistemleri yetkililerinin ve temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı programlar sistemini kapsıyor. Zirve, Türkiye'de akıllı ulaşım alanında öne çıkan projelerin sergilendiği, start-uplarla, sektör uzmanlarıyla buluşma, görüş alışverişinde bulunma, ülkemizdeki başarılı projeleri ve saha uygulamalarını yerinde görebilme imkanı sunuyor.

Şehri nasıl 'yeşil, dirençli ve akıllı' yapacağız bunları çalıştık

Programın açılış töreninde yaptığı konuşmada Başkan Fatma Şahin, dünyanın sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet konuları başta olmak üzere birçok insani konuda sınıfta kaldığını aktararak, "Büyükşehirlerin sağlıklı büyümesi gerek. Önce kendimizi yapılandırmamız ve şehrimizin sağlıklı bir dönüşüme geçirmemiz, vatandaş memnuniyetini öncelememiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle analizler yaptığımızda fırsatların olduğu bir döneme şahitlik ediyoruz. Her krizin fırsatları var. Bu büyük milletin dayanışma koduyla aşılamayacak sorunumuz, çözülemeyecek problemimiz yok. Geçmiş beyannamemizde verilen sözlerin yüzde 80'i ulaşımla ilgiliydi. Yaparak vatandaşın yanına gittik, yüzlerine bakabildik, gönüllerine girebildik. Yeni dönemimizde verdiğimiz beyannamede bu şehri nasıl 'yeşil, dirençli ve akıllı' yapacağız bunları çalıştık" dedi.

Konuşmasında makro ölçekli çalışmaların yanı sıra mikro ölçekte mahalle bazlı çalışıldığını belirten Şahin, "'Big Data' yönetilirken siber güvenliği de sağlamak gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak açık veriye geçmiş bir şehiriz. Açık veriye geçmek büyük bir güven işidir. Verilerine güvenmek büyük bir iştir. Verilerin gücüne güvenmeyip o verileri girmediğinizde bunları yönetmek mümkün değildir. Dikey çalışma modelleri üzerinde hep çalıştık. Ama dünyadaki sorunlar artık yatay çalışma modelini, birlikte iş yapmayı gerektiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 3'üncü döneme başlarken önce kendimizi yalınlaştırıyoruz. Koordinasyonu ve verimliliği güçlü sağlayarak gelirlerimizi arttırıp giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Yeni dönemde kara tiren hattını hızlı tren hattına çevirdiğimiz Gaziray'ı uzatıyoruz. Sakarya'da üretilen yerli ve milli tren setlerini alıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hidrojenli otobüslere geçiyoruz. Aldığımız ilim, irfan ve hikmetle bu ülke için aynı yere bakıp hedefleyip bunu gerçekleştirmemiz gerek. Güçlü Türkiye'nin huzurlu, sağlıklı, akıllı, dirençli ve yeşil Türkiye olarak ta dönüştürmeyi bütün dünyaya ve 85 milyon insanımıza göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP