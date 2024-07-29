Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Buluşmaları Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Buluşmaları Etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Buluşmaları Etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Aile Buluşmaları' etkinlik programı düzenlendi. Aile Yılı kapsamında düzenlenen programda anne, baba ve çocuklar birlikte sportif etkinlikler yaparak keyifli vakit geçirdi. Programda ayrıca 'Sporun İnsan Sağlığına Faydası' konulu bir söyleşi de gerçekleştirildi.

29.07.2024 13:59  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Aile Buluşmaları" etkinlik programı düzenlendi.

Aile Yılı kapsamında düzenlenen programda Erikçe Macera Parkı'nda anne, baba ve çocukların birlikte katılıp keyifli vakit geçirebileceği çeşitli sportif etkinlikler yapıldı.

"Ailede huzur ve mutluluk varsa başarı da beraberinde geliyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yılı Aile Yılı ilan ettiklerini belirterek, "Aile, sevincimizi paylaştığımızda sevincimizin arttığı, üzüntümüzü paylaştığımızda üzüntümüzün azaldığı çok özel bir kurum. Doğa ile baş başa kalmak, yeşile bakmak, birlikte olmak ve paylaşmak aslında en güzeli. Bu bakımdan biz kendi belediye bünyemizde de çocuk dostu, aile dostu, kadın dostu, baba dostu bir şehir olmak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda günün sonunda gönül belediyeciliğine tesir etmek ve sizin duanızı almak için büyük bir gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukların yeteneklerini keşfedip alanlarında gelişmelerinin gerektiğini ve Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda çocuklara ihtiyacı olan tüm desteği verdiklerini belirten Şahin, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu çalışmalarda özellikle eğitim dostu Gaziantep dedik. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Eğitim her şeyin başı. Ailede huzur ve mutluluk varsa başarı da beraberinde geliyor. Bize düşen şey fırsat eşitliği. Şehri spor şehri Gaziantep yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın bedensel gelişimi çok önemli. Bilim, kültür ve sanat bizim için çok önemli. Bunları yanında doğa dostu şehrin yeşil alanlarını çoğaltmak için büyük gayret gösterdik."

Programda ayrıca Uzman Psikolojik Danışman Yunus Emre Avcı tarafından "Sporun İnsan Sağlığına Faydası" konulu söyleşi ile aile bilinci desteklendi. Etkinliğe katılan veliler ise memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Çocuk, Spor, Baba, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Buluşmaları Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Buluşmaları Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement