Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Buluşmaları Etkinliği

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Aile Buluşmaları" etkinlik programı düzenlendi.

Aile Yılı kapsamında düzenlenen programda Erikçe Macera Parkı'nda anne, baba ve çocukların birlikte katılıp keyifli vakit geçirebileceği çeşitli sportif etkinlikler yapıldı.

"Ailede huzur ve mutluluk varsa başarı da beraberinde geliyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yılı Aile Yılı ilan ettiklerini belirterek, "Aile, sevincimizi paylaştığımızda sevincimizin arttığı, üzüntümüzü paylaştığımızda üzüntümüzün azaldığı çok özel bir kurum. Doğa ile baş başa kalmak, yeşile bakmak, birlikte olmak ve paylaşmak aslında en güzeli. Bu bakımdan biz kendi belediye bünyemizde de çocuk dostu, aile dostu, kadın dostu, baba dostu bir şehir olmak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda günün sonunda gönül belediyeciliğine tesir etmek ve sizin duanızı almak için büyük bir gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukların yeteneklerini keşfedip alanlarında gelişmelerinin gerektiğini ve Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda çocuklara ihtiyacı olan tüm desteği verdiklerini belirten Şahin, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu çalışmalarda özellikle eğitim dostu Gaziantep dedik. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Eğitim her şeyin başı. Ailede huzur ve mutluluk varsa başarı da beraberinde geliyor. Bize düşen şey fırsat eşitliği. Şehri spor şehri Gaziantep yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın bedensel gelişimi çok önemli. Bilim, kültür ve sanat bizim için çok önemli. Bunları yanında doğa dostu şehrin yeşil alanlarını çoğaltmak için büyük gayret gösterdik."

Programda ayrıca Uzman Psikolojik Danışman Yunus Emre Avcı tarafından "Sporun İnsan Sağlığına Faydası" konulu söyleşi ile aile bilinci desteklendi. Etkinliğe katılan veliler ise memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - GAZİANTEP