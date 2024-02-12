Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hidrojen Otobüs Lansmanı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hidrojen Otobüs Lansmanı İstasyon meydanında yapıldı.

Lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karsan CEO'su Okan Bas, Gaziantep Şoförler Odası Başkanı Ünal Akdogan ve vatandaşlar katıldı.

"Akıllı ulaşım konusunda her türlü desteği vereceğiz"

Hidrojenli Otobüs Lansmanında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Küçük sanayiyi Organizeye bağlayan ve 16 istasyondan oluşan Gaziray'ın önünde hidrojenli araba tanıtımı yapıyoruz. Hayaldi gerçek oldu. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Hava çok sıcak, küresel ısınma hat safhada ve iklim değişikliği dünyanın en büyük gündemi. Dolayısıyla Paris anlaşması imzalandı ve meclisimizden geçti. Biz hidrojenli otobüsü ilk söylediğimizde kimse inanmadı. Biz inandık. Hidrojenli otobüslerimizi Avrupa ülkelerindeki kardeş şehirlerimizde yerinde inceledik ve bizde yapmaya karar verdik. Hidrojenli otobüsler 500 kilometre gidebildiği gibi egzozundan su buharı çıkıyor. Bu ise havanın kirlenmemesine, temiz ulaşım, yeşil ulaşım anlamına geliyor. Yerli ve milli diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye yüzyılında bu özgüvenle bu şehri yeşil şehir, akıllı şehir ve yeşil ulaşım, akıllı ulaşım konusunda her türlü desteği vereceğiz. Karsan ailesine bu hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldukları ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyor, hidrojenli otobüsümüzün halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İlk defa Gaziantep'te görücüye çıkarıyoruz"

Gaziantep'in yeşil dönüşümde öncülük ettiğini söyleyen Karsan CEO'su Okan Bas, "Gaziantep, ülkemizin en önde giden ve özellikle yeşil dönüşümde öncülük yapan bir şehir. Başkan Fatma Şahin'in öncülüğünde bu lansmanı yapıyoruz. İlk hidrojen yakıtlı otobüsü ilk defa Gaziantep'te görücüye çıkarıyoruz ve ilk defa sizlerle buluşturuyoruz. Bu lansman bizim için gurur verici bir durum" diye konuştu.

Lansman sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hidrojen Otobüs CEO'su Okan Bas ve vatandaşlar Hidrojenli Otobüs turu yaptı. - GAZİANTEP