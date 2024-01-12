 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Yatırımlarıyla Başarıları Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Yatırımlarıyla Başarıları Artırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor şehri Gaziantep ilkesinden yola çıkarak spor alanında yaptığı yatırımlarla kentteki sporcuların, kupa ve madalyaların sayısının her geçen gün artmasının önünü açıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Yatırımlarıyla Başarıları Artırıyor
12.01.2024 - 16:03,
Abone Ol

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor şehri Gaziantep ilkesinden yola çıkarak spor alanında yaptığı yatırımlarla kentteki sporcuların, kupa ve madalyaların sayısının her geçen gün artmasının önünü açıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla spora ve sporcuya olan yatırımlarını artıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), şehir genelinde 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 1 tenis kompleksi, 4 futbol sahası, 4 macera parkı, 4 gençlik merkezi, 1 doğa akademisi, 1 Aktif Yaşam ve Obezite Merkezi, E Spor Merkezi ve Alaeddin Yavaşca fitness salonunu hizmete açtı.

Hizmete açılan spor tesislerinin tamamında ulaşılabilirlik temel alındı. Futbol, basketbol, voleybol ve karate gibi birçok branşta profesyonel antrenörler eşliğinde eğitimlerin verildiği bu tesislerde sporun gündelik yaşam içerisinde alışkanlık haline getirilmesi hedefleniyor.

2023 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesine hizmete açılan tesislerden toplamda 206 bin kişi yararlandı. Buna göre, kamplar 56 bin 110, futbol sahaları bin 492, kitap kafe ve gençlik merkezleri 48 bin 581, yüzme havuzları 59 bin 870 ve spor salonları 40 bin vatandaşa hizmet verdi.

Ulusal 2 bin, uluslararası 200 madalya

2019 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı kuruldu ve birçok branşta profesyonel bir yol izlenildi. Bu kapsamda GBB Spor Kulübü 4 yıl içerisinde 2 bin 51 ulusal madalya, 200 uluslararası madalya, 179 kupa, 4 altın kemer ile büyük bir başarı elde ederken ise paralimpikte ise 98 ulusal madalya, 3 uluslararası madalya ve 1 kupa kazandırıldı.

Toplumsal standartlarını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak için planlı bir şekilde engelli bireylere yönelik çalışmaları da bulunan Başkan Fatma Şahin'in bu hizmetine de cevap gecikmeden geldi. Bu düşüncede şehrin spor alanındaki gelişimine engelli sporcular da bugüne kadar; ulusalda 98, uluslararası alanda 3 madalyanın yanında 1 kupa alarak destek verdi.

"100 Amatör spor kulübüne 100'üncü yılda 5 milyon TL destek"

Amatör spor kulüpleri ve sporculara yönelik ayni ve nakdi yardımları ile Başkan Şahin, ihtiyaçlarını karşılamak, moral ve motivasyon sağlamak için en son 2023 yılında 100 amatör spor kulübüne 5 milyon TL nakdi destek verdi. Düzenlenen törende Şahin, doğru zamanda doğru desteklerle bugün sporda bu kadar başarılı bir şehir haline geldiklerini anlatarak, "Çok yol kat ettik. Spor şehri olmak için Gaziantep modelini uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başarılı sporculara binlerce adet malzeme"

Öğrencilere spor malzemesi desteğini geleneksel hale getiren Başkan Fatma Şahin, farklı branşlarda eğitim alan sporcuların malzeme ihtiyacını gidermeyi sürdürüyor. Buna göre, 25 civarında branşta spor eğitimi alan öğrencilerin ayakkabı, üniforma gibi eksiklerini her yıl belirli aralıklarla yeniliyor. Bu doğrultuda devam edilen yakın zamandaki destekler kapsamında değeri 5 milyon TL'yi bulan 21 bin spor malzemesi, 3 bin 500 başarılı öğrenciye dağıtıldı. Çocukların hangi spor dalında daha yetenekli olabileceğini anlamak adına yetenek taramaları yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin, "Çocuklarımızı yetenekli oldukları alanda uzmanlaştıracağız. Spor bir kültürdür, spor disiplindir, takım ruhudur, takım ruhu olanlar hayatta başarılı oluyor. Bireysellikten çıkıp yetenek taraması ile bunu toplumsallaştırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gazi Yarı Maratonu'na sporculardan tam puan"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Antep Savunması'nda şehit olan 6 bin 317 kahramanın hatırasını yaşatmak için bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, katılımcılardan tam puan aldı.

Gazi Yarı Maratonu, etkinlikler ve vatandaşların katılımıyla şenlik havasında geçti. Uluslararası profesyonel sporcuların da yer aldığı maratonda, 21K koşusuna 414, 10K koşusuna ise 886 olmak üzere toplamda bin 300 profesyonel atlet katılırken 15 bin vatandaş ise halk yürüyüşünde yer aldı.

"Yereldeki en büyük organizasyon: Gazi Oyunları"

Yerelde yapılan en büyük spor organizasyonu olarak kayıtlara geçen Gazi Oyunları spor alt yapısını güçlendirmek hem de okul spor kulüplerinin gelişmesine katkı sağlamak için yarışmaya büyük bir ödül tablosu oluşturdu. Geçen yıl 15 branş, 55 kategoride 5 bin 59 sporcu ile tamamlanırken, bu yıl 20 branş, 118 kategori de 10 bin 589 başvuru aldı.

Toplamda 10 milyon TL bütçeli, 1 milyon TL ödüllü organizasyonda sporcular; 26 spor tesisinde basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, tekvando, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında yarıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Spor, Yerel Haberler, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Yatırımlarıyla Başarıları Artırıyor - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 17:08:27. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Yatırımlarıyla Başarıları Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement