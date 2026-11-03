Gaziantep Büyükşehir, COP31 için 60 otobüs ve 72 şoför görevlendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ulaşım organizasyonuna, aralarında elektrikli araçların da bulunduğu 60 otobüs ve 72 şoförle destek sağladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferans, ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum konularında ortak çözümler geliştirmek üzere bir araya getirecek.

60 otobüs, 72 şoför görev yapacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen araçlar ve şoförler, konferans boyunca katılımcıların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak. Ulaşım planlamasıyla toplu taşıma kullanımının artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve lojistik süreçlerin etkin biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, elektrikli otobüslerin de yer aldığı araç desteğiyle organizasyonun ulaşım kaynaklı karbon ayak izinin azaltılmasına ve çevre dostu ulaşım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.