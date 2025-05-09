Gaziantep Büyükşehir\'den Anne Bebek festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında Türkiye'de ilk olacak "Anne- Bebek Festivali"nin hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Anne-Bebek Festivali 10-11 Mayıs tarihlerinde özel etkinliklerle Festival Park'ta yapılacak. Festivalde, anne ve bebekler için ücretsiz etkinlikler, atölyeler, söyleşiler, çocuk showları, oyunlar, konserler ve ürün stantları ile keyif dolu iki gün hazırlandı.

Festivalin programı belli oldu

Mehmet Ali Eruslu İlkokulu Korosu'nun Anneler Günü özel konseriyle başlayacak olan festivalin ilk gününde Minnie-Mickey Mouse Show, piyano dinletisi ve jimnastik gösterisi, bubble show, konser adam çocuk konseri, Maşa ile Koca Ayı Show, ninni söyleme yarışması, safari show, bilim show, kukla ile masal anlatımı ve anne şarkıları konseri etkinlikleri yer alacak.

Festivalin ikinci gününde ise "Prof, Dr. Yavuz Samur ile Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek" ve "Doç. Dr. Ruşen Atmaca ile Annelik Gebelikten Önce Başlar!" söyleşilerinin yapılacak. Öte yandan Anneler Günü'ne özel Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu konseri verilecek.

Festival Park'ta ayrıca 3D yüz boyama etkinliği, kortej ekibi alan etkinliği, maskot ve animasyon show ve spor etkinlikleri yapılacak. - GAZİANTEP