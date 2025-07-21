Gaziantep\'te LGS Şampiyonları Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan 23 öğrenci ile "Gaziantep 2025 LGS Birincileri Şampiyonlar Buluşması" programında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda Başkan Şahin, LGS sınavında üstün başarı elde eden öğrencilere tam altın hediye ederek, Özbekistan'ın Buhara ve Semerkant şehrine geziye göndereceğini müjdeledi.

Programa Başkan Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, oda başkanları, tam puan alan öğrencilerin velileri, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

"Vazgeçmediniz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle isminizi yazdırdınız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehri "Eğitim Şehri Gaziantep" hedefine ulaştıran ve emek veren tüm kurumlara ve kişilere teşekkür ederek, "Hiçbir şey tesadüf değil. Başarılı da başarısızlık da tesadüf değil. Kaybedenler vazgeçenlerdir. Vazgeçmediniz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle isminizi yazdırdınız. Bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Bu coğrafyanın çocukları çift kanatlı uçmak zorunda" dedi.

"Şu anda yüzde doksanlardayız"

Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana eğitime verdiği öneme değinen Şahin, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yalnız 2014 yılından bu yana önce insan dedik. Baştan dersimize çok iyi çalıştık. Çeyrek asrın sonunda ilk geldiğimde sevgili gençler benimle birlikte yola çıkanlar bilir, okul öncesi eğitimde bu şehir yüzde ondaydı. Şu anda yüzde doksanlardayız. Yetenek taramaları yapacağız. Bu çocuklara Alman modeli, hangisi kendi alanında iyiyse kümeleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'in başarısını kutlarken aynı zamanda ülkemizin geleceğini de kutluyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber Gaziantep'in iki yıl içerisindeki eğitim başarısının çok fazla arttığını belirterek, "Gaziantep, Gaziantep olalı bu kadar şampiyonu bir arada görmemiştir. Burası şampiyonlar kulübü gibi. Hangi masaya baksak şampiyon var. Bugün Gaziantep'in başarısını kutlarken aynı zamanda ülkemizin geleceğini de kutluyoruz. Sizin için ne yapabiliriz diye her gün düşünüyoruz. Biz çok mutluyuz" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu programda yaptığı konuşmada başarının tesadüf olmadığına değinerek başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kurumların öğrencilerin başarıları için desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz başarılı öğrencileri tebrik ederek, büyük bir disiplin ve çalışmanın sonucunda öğrencilerin şampiyon olduklarını aktararak başarının ekip işi olduğunu ifade etti.

İl Mili Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise yaptığı konuşmada Gaziantep'teki öğrencilerin sınavlardaki başarılarına değinerek verileri aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve ilçe belediyelerin eğitime verdiği destekler hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından başarılı öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP