Gaziantep Büyükşehir ile Nurdağı ve İslahiye yeniden ayağa kalkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'nin altyapısını güçlendirmek ve ekonomik hayatı yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği kapsamlı projeler ve desteklerle ilçelerin yeniden ayağa kalkmasını sağlıyor.

Tarımdan sulamaya, mazot desteğinden hayvancılığa uzanan geniş destek yelpazesiyle, depremden etkilenen üreticiler yeniden üretime kazandırılırken, milyonlarca liralık yatırımla kırsalda üretimin sürekliliği güvence altına alınıyor, altyapıda ise modern ve kalıcı yatırımlar aralıksız sürdürülüyor. Depremlerden ağır yara alan ilçelerde hayat adım adım normale dönerken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fatma Şahin'in liderliğinde çalışmalarını kesintisiz devam ediyor.

Yerel yönetim olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası barınma, altyapı, temizlik, sosyal yardım ve gıda başlıklarında İslahiye ve Nurdağı özelinde toplam 1 milyar 938 milyon 956 bin 700 TL harcama gerçekleştirirken, 500 milyon TL tutarında sosyal destek sağladı. Devlet kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, bölgenin konut ihtiyacına yanıt vermek amacıyla TOKİ tarafından inşa edilen 13 bin 591 konut ve köy evinin altyapı çalışmaları tamamlandı. Nurdağı'na yeni terminal çalışmaları sürerken GASMEK'ler ile iki ilçede toplamda 28 bin kişiye eğitim verildi.

Nurdağı ve İslahiye'de inşa edilen ticaret merkezlerinde toplam 324 iş yeri esnafa tahsis edilerek ekonomik hayat yeniden canlandırıldı. Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi ile de ilçelerin verimli tarım arazilerinin suyla buluşturulması hedefleniyor. Bölgenin ekonomisinin kalkınması için ilçelerde organize sanayinin oluşturulması için çalışmalar başladı. İki ilçeye sportif alanlarda kullanılması için iki yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak hizmete açıldı.

2014'ten günümüze İslahiye ve Nurdağı'na 3,5 milyar TL'lik altyapı yatırımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ Genel Müdürlüğü, Nurdağı ve İslahiye'de hayata geçirdiği kapsamlı altyapı yatırımlarıyla içme suyu, kanalizasyon ve atık su altyapılarını çağdaş standartlara kavuşturdu. Bu kapsamda Nurdağı'nda 142 bin metre içme suyu hattı yenilenirken, 2 bin 800 metreküp ve 12 bin metreküp kapasiteli toplam 3 içme suyu deposu inşa edildi. 10 bin 950 metre yağmur suyu hattı ile 36 bin 824 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Ayrıca 90 milyon TL bedelli Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı.

İslahiye'de ise 140 kilometre içme suyu şebeke hattı, 2 içme suyu deposu ve günlük 15 bin metreküp kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile içme suyu güvence altına alınırken, 150 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Günlük 8 bin 500 metreküp kapasiteli ve 75 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek Atık Su Arıtma Tesisi için de çalışmalar başlatıldı. GASKİ Genel Müdürlüğü, 2014 yılından günümüze Nurdağı'na 1 milyar 386 milyon 500 bin TL, İslahiye'ye ise 2 milyar 190 milyon TL olmak üzere toplamda 3,5 milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı gerçekleştirerek her iki ilçeye kalıcı ve güçlü bir altyapı kazandırdı.

İki ilçede konforlu ve güvenli ulaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'de deprem sonrası süreçte yol, üstyapı ve ticari alan yatırımlarını eş güdüm içinde yürüterek kent yaşamını yeniden ayağa kaldırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Gaziantep Nurdağı arası 54 kilometrelik bölünmüş yol yapıldı. Altyapı ve zemin düzenleme çalışmalarının ardından toplam 11 bin 700 ton sıcak asfalt serimi yapılırken, kırsal mahallelerde 34 kilometre sathi kaplama, geçici yaşam alanlarında ise 69 bin 946 metrekare kilit taşı döşemesi gerçekleştirildi. Deprem sonrası dönemde her iki ilçede 51 kilometre sıcak asfalt, 136 kilometre sathi kaplama ve 70 bin ton asfalt yama kullanılarak yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı; toplam 455 bin metrekare kilit taşı imalatı yapıldı. Ayrıca 17 köprü ve menfez yapımıyla ulaşım altyapısı güçlendirildi. 23 sinyalize kavşak, haberleşme altyapısı sayesinde 7/24 Trafik Kontrol Merkezi'nden izlenmeye başlandı.

Tarımda büyükşehir imzası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve depremden etkilenen çiftçileri güçlendirmek amacıyla kapsamlı destek programlarını eş zamanlı olarak hayata geçirdi. Bu kapsamda ÇKS'ye kayıtlı 19 bin 595 çiftçiye, 2023-2025 yılları arasında toplam 2 milyon 473 bin 550 litre mazot dağıtıldı. Her iki ilçede işlevini yitirmiş 50 bin 539 metre sulama kanalının revizyonu sürerken, bugüne kadar 35 bin 841 metresi tamamlandı.

Depremden zarar gören üreticilere yönelik olarak 150 çiftçiye yüzde 85 hibeli yağmurlama ve damlama sulama ekipmanı sağlandı. Ayrıca 3 bin 773 çiftçiye 2 bin 550 tonun üzerinde sertifikalı tohum, 245 çiftçiye yaklaşık 16 milyon Maraş F1 biber fidesi, 2 bin 491 üreticiye 2 milyon 537 bin kilogram gübre, 4 bin 941 üreticiye 2 milyon 983 bin kilogram yem dağıtıldı. Biber sezonunda 52 çiftçiden 129 bin 514 kilogram kuru biber alımı yapılarak üretici desteklendi.

Hayvancılığın korunması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 248 bin 872 adet büyükbaş, küçükbaş ve evcil hayvan aşılaması gerçekleştirildi. Ayrıca 408 çiftçinin 48 bin 548 küçükbaş hayvanı, enterotoksemiye karşı aşılandı.

Depremde ekipmanlarını kaybeden üreticiler için kurulan Alet-Ekipman Parkı ile çiftçilerin yeniden üretime katılımı sağlanarak tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi desteklendi. - GAZİANTEP