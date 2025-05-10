Gaziantep Büyükşehir\'in bütün birimleri yoğun çalışmaya devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler çevre, spor, eğitim, sağlıkla ilgili tüm alanlarda yoğun çalışmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler yoğun çalışmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanan ve yapılan faaliyetlerde GBB Konut ile vatandaşlara uygun fiyata konut sahibi olma fırsatı tanınırken inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Çevre, spor, eğitim, sağlıkla ilgili tüm alanlarda vatandaşlara hizmet sürüyor.

Gaziantep büyükşehir vatandaşlara hesaplı ev alma fırsatı tanımaya devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GBB Konut, Aile Yılı'na özel evlenecek çiftlere yüzde 20 ek kontenjan ile fırsat tanıyor. Başvuruda bulunmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar www.gbbkonut.com.tr adresini ziyaret edebilirler. Ayrıca 0342 777 00 27 telefon numarası ile de vatandaşlar işlem yapabilecek.

Büyükşehir sporcuları başarılar göstermeye devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden sporcu Nimet Nida Yiğit 28-30 Nisan 2025 tarihinde Rize'de yapılan U15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 62 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Decathlon "Türkiye'nin En Hızlısı" yarışmalarında ise sporcular derece yaparak kürsüdeki yerini aldı. 2012 yaş kategorisinde Sümeyye İkra Demir ve 2011 yaş kategorisinde Mehmet Efe Yılmaz Türkiye ikincisi oldu.

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nun inşaatı hızla ilerliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 300 metrekare alana inşa edilen 3 bin 300 kişilik Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nun yapım çalışmalarına devam ediyor. Basketbol, voleybol ve hentbol gibi branşlara ev sahipliği yapacak tesis, uluslararası standartlarda modern bir spor merkezi olacak.

Emekliler Lokali Projesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Emekliler Lokali projesinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Toplamda 6 bin 400 metrekare alan üzerinde gül bahçesi, Osmanlı mimarisiyle tasarlanmış süs havuzu, geniş otopark alanıyla emeklilere özel kazandırılacak lokal, yakında hizmete açılacak.

Büyükşehir yeşil alanlarda önleyici ve koruyucu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bahar ayları ile birlikte, özellikle yeşil alanlarda önleyici ve koruyucu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 45 araç, 17 Mist Blower, 28 Pülverizatörlü ULV cihazı,110 sertifikalı uzman saha personeli ile şehirdeki tüm mahallerde haşerelere, kemirgenlere, uçkun, karasinek, sivrisineklere karşı ilaçlama yapılıyor.

2025'in ilk obezite kampı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk Obezite Kampı ile fitness seansları, sağlıklı beslenme atölyeleri, doğayla iç içe aktiviteler düzenledi. Sağlıklı yaşam için ilk adımlarını atan vatandaşlar mutlu ve keyifli vakit geçirdi.

GASMEK'lerdeki eğitimler yoğun ilgi görüyor

Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (GASMEK) bağlı Şıh Mehmet Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi'nde kursiyerler 120 saatlik sertifikalı Ekmek Yapımı Kursu ile hem meslek edinip hem de kendi ekmeklerini yapmayı ücretsiz öğrenebilecek. Merkezin okuma yazma sınıfında ise okuma yazma bilmeyen kursiyerlere eğitimler veriliyor.

Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi'nde ise cam süs eşyası yapımı kursu ile, kursiyerler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sanatın zarif dünyasında keyifli anlar yaşıyor.

İstasyon Gaziantep sürdürülebilir bölgesel kalkınma hedefiyle yol almaya devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Osmaniye Belediyesi'ni ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte, yerel yönetim işleyişi, proje süreçleri ve bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliği fırsatları üzerine konuşuldu.

Osmaniye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetimi Galle Parkı'nı ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Galle Parkı'nı Osmaniye Belediyesi yönetimi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ziyaret etti. Kültür bahçeleri tanıtılırken parkın işleyişi ve projeleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

12. sınıf ve mezun öğrencilere ücretsiz tyt deneme sınavı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK sınava hazırlanan öğrencilere desteğe devam ediyor. 12. sınıf ve mezun öğrenciler Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi, Nizip Kurs Merkezi, İslahiye Kurs Merkezi ve Nurdağı Kurs Merkezi'nde ücretsiz TYT deneme sınavlarına girdi. Son başvuru tarihi 11 Mayıs olan sınavlar için https://gasmek.gaziantep.bel.tr/trainee/etut-basvurusu adresinden başvuru yapılabilecek.

Nizip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlık festivali düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Nizip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sağlık Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivalde geleceğin sağlıkçılarının gönüllü desteğiyle yapılan sağlık taramaları vatandaşların ilgisini çekti. Mobil Mamografi Aracı ile erken teşhis desteklenirken, Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı ile sağlıklı gülüşler güçlendirildi. - GAZİANTEP