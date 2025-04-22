Gaziantep Büyükşehir'in destekleriyle bin çocuk 23 Nisan'ı şarkılarla kutladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'in destekleriyle bin çocuk 23 Nisan'ı şarkılarla kutladı

Gaziantep Büyükşehir\'in destekleriyle bin çocuk 23 Nisan\'ı şarkılarla kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve iş birliğiyle, Kent Konseyi ile Nar Çiçekleri Derneği tarafından organize edilen, bin çocuğun yer aldığı Nar Çiçekleri Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Özel Konseri büyük beğeni topladı.

22.04.2025 11:04  Güncelleme: 11:08
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve iş birliğiyle, Kent Konseyi ile Nar Çiçekleri Derneği tarafından organize edilen, bin çocuğun yer aldığı Nar Çiçekleri Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Özel Konseri büyük beğeni topladı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, bin kişilik çocuk korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında cumhuriyet ve çocuk şarkılarını seslendirdi. Şef Eray İnal'ın yönettiği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konser yaklaşık 1 saat sürdü. Şarkılara, salonda bulunan vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve coşkuyla eşlik etti.

Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAGİAD ve Türk Kızılayı Şehitkamil Şubesi'nin de katkı sunduğu konseri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey birlikte izledi.

Şahin, bin çocukla beraber şarkı söyledi

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıkarak Şef Eray İnal'a ve çocukları hazırlayan öğretmenlere günün anısına çiçek takdim etti. Ardından, koro ile birlikte "23 Nisan Kutlu Olsun" şarkısını söyledi.

"Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep için çocuklarımızı çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz"

Konser sonunda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeği geçenlere ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'en büyük armağanım' dediği Cumhuriyeti hediye etti. Atatürk'ü rahmet ve minnet ile anıyoruz. En büyük eseri Cumhuriyetten sonra ilk kez dünyada çocuklara hediye edildi. 'Kültürü ve Sanatıyla Yükselen Gaziantep' için çocuklarımızı çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'in destekleriyle bin çocuk 23 Nisan'ı şarkılarla kutladı - Son Dakika

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