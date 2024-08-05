Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması - Son Dakika
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Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması

Gaziantep Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması, Gazi şehirlilerin beğenisini topladı. Festivalde yöresel oyunlar oynandı, şehirlere özgü lezzetler sunuldu ve konserler düzenlendi. Festivali 200 bin vatandaş ziyaret etti.

05.08.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması" Gazi şehirlilerin beğenisini topladı, on binler Festivaller Parkı'nda doyasıya eğlendi.

Şehirde bulunan hemşehri dernekleri ile yurt dışında yaşayan Türkleri buluşturan festivalde kurulan stantlarda yöresel oyunlar oynandı, şehirlere özgü lezzetler sunuldu, konserlerle festivalin coşkusu katlanarak yükseldi. 4 gün süren festivali 200 bin vatandaş ziyaret etti.

Gazi şehirde yaşayan, çeşitli illerden gelerek Gaziantep'e yerleşen vatandaşların kurduğu hemşehri dernekleriyle yurt dışında yaşayan Türkleri buluşturan festivalde 48 dernek ve 8 kurum yerini aldı. Vatandaşlar, festivalle farklı yöresel kültürleri tanıma fırsatı buldu. Türkiye'nin dört bir yanından Gazi şehre gelen vatandaşların kültürlerini, sanat, yöresel yemeklerini ve el sanatlarını tanıtmalarıyla festival alanı renklendi. Festivalde Türk Sanat Müziği Sanatçısı İhsan Güvenç sevilen şarkılarını Gazi şehirliler için söyledi, dernekler tarafından düzenlenen yerel ses sanatçılarının katıldığı konserler verildi. Farklı kültürlere ait gösteriler yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımını, hemşehri derneklerinin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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